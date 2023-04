Wesley Fofana : Récit d’un rendez-vous manqué avec l’OM

Natif de Marseille, Wesley Fofana a longtemps attendu de pouvoir signer à l’OM, en vain. Il est aujourd’hui l’un des défenseurs les plus prometteurs de Première League. Récit d’un rendez-vous manqué.

Le département des Bouches du Rhône est un véritable vivier de talents et l’OM a raté de nombreux grands joueurs ces dernières années. Avant de rejoindre les Blues l’été dernier, Wesley Fofana a débuté au Sporting Club de Air Bel, dans le quartier de la Pomme à Marseille. Il évolue pendant quatre ans dans ce club de quartier du 11ème arrondissement. Il a bien failli s’engager avec les équipes de jeunes de l’OM mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

À LIRE AUSSI : OM : Les difficultés de Lorient avant de recevoir les Marseillais !

Aucune proposition de l’OM

Alors qu’il montre de belles promesses pour son âge (seulement douze ans à l’époque), L’OM ne s’intéresse jamais vraiment à lui. Le jeune Wesley a longtemps attendu un signe du centre de formation marseillais, en vain. Le manque de communication entre l’Olympique de Marseille et les clubs de quartiers de la région est probablement à l’origine de cet échec. Les recruteurs marseillais n’accordent pas suffisamment d’intérêt à ce jeune défenseur prometteur de Air Bel. En 2015, il quitte sa ville natale et rejoint le centre de formation de Saint-Étienne. Quatre ans plus tard, il fait ses débuts en professionnel avec l’ASSE.

« Jeune, j’attendais l’OM. C’était le rêve pour moi. J’attendais, mais ils ne sont pas arrivés. À un moment donné, j’ai dû prendre une décision. J’ai signé à Saint-Étienne un contrat aspirant, j’avais un peu d’argent et je suis rentré dans le bain. » Wesley Fofana – Source : L’Équipe

50 M € pour Saint-Étienne

Il est recruté par Leicester en 2020 contre 35 millions d’euros et s’impose rapidement comme l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Angleterre. Devenu titulaire indiscutable chez les Foxes dès sa première saison en Première League, il impressionne les observateurs et attire l’attention des plus grandes équipes du championnat. À l’été 2022, Wesley Fofana s’engage avec Chelsea contre 82 millions d’euros. Il devient le deuxième défenseur le plus cher de l’histoire et permet à son club formateur de récupérer une quinzaine de millions d’euros supplémentaires grâce à un pourcentage à la revente inclus dans son transfert à Leicester. Au total, les verts ont récupéré près de 50 millions d’euros grâce à Wesley Fofana. L’OM a encore du travail …