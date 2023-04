OM : Les difficultés de Lorient avant de recevoir les Marseillais !

Dans un entretien accordé à FCM, Arnaud Huchet, journaliste pour Ouest France, revient sur la saison du FC Lorient, la réception de l’OM et les difficultés après le mercato.

L’OM se déplace ce dimanche à Lorient pour y affronter les Merlus. Depuis le mercato, les Bretons ont été affaibli par le départ de leur attaquant, Terem Moffi qui a été remplacé par Bamba Dieng. Arnaud Huchet, journaliste pour Ouest France a expliqué à FCMarseille ce qui a changé dans l’animation offensive depuis que le Nigérian a quitté le club.

« Terem Moffi était en fin de contrat en 2024. Les dirigeants lorientais ont estimé que c’était probablement la dernière fenêtre pour le vendre à un très bon prix. Il a fait une très grosse première partie de saison. Quand Nice arrive dans les négociations, avec les moyens qui sont les leurs, Lorient décide logiquement de vendre Moffi. On parle d’un très gros transfert entre 25 et 30 millions d’euros. Cela a aussi permis de renflouer les caisses du club. Sur le plan sportif, en revanche, c’est un coup dur. L’équipe est moins performante depuis le mercato hivernal. (…) Depuis le départ de Moffi, Lorient a du mal dans l’animation offensive. Son départ lors du mercato hivernal leur a fait mal sur le plan sportif. Ils ont recruté Bamba Dieng et Romain Faivre. Ce sont des joueurs de talent qui peuvent encore progresser. Ils doivent s’inscrire dans le collectif et s’adapter à l’animation offensive lorientaise. Ils peuvent faire la différence. Enzo Le Fée devrait retrouver sa place dans le onze titulaire. Le Fée est un rouage essentiel du jeu lorientais. Ses statistiques ne lui rendent pas honneur, mais c’est un excellent joueur. Il sera le joueur à surveiller côté lorientais. » Arnaud Huchet – Source : Football Club de Marseille (05/04/2023)