Zidane à l’OM ? La réponse de Longoria…

Pablo Longoria a hérité du poste de président de l’OM depuis un an. Le jeune dirigeant s’est confié au Figaro pour faire le point, il évoque le football français mais aussi le fantasme Zidane.

Pablo Longoria ne se fait pas d’illusions, il sait très bien que la possibilité de voir débarquer Zinedine Zidane comme coach de l’OM est hautement improbable.

A lire : OM : Les probables titulaires marseillais face à Qarabag

« Zinédine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C’est une question homérique, non ?, dans le monde du football actuel. Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste

et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli. » Pablo Longoria – source : Le Figaro (24/02/2022)

Zidane est annoncé dans dans un grand club comme la Juventus ou encore à la tête de l’Equipe de France. Cependant, son nom revient aussi avec insistance du côté de Paris. Sur les ondes d’Europe 1 en décembre dernier, le directeur sportif du Paris Saint Germain avait démenti tout contact avec l’ancien joueur et entraîneur du Real Zinedine Zidane.

« Nous n’avons jamais contacté ni (Zinédine) Zidane, ni aucun autre entraîneur., Avec (Thomas) Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n’avions pas échangé avec un autre. Nous n’avons jamais contacté Zidane » (…) Mauricio Pochettino est arrivé il y a un an (le 3 janvier 2021, ndlr) quand on avait des problèmes. Nous lui avons dit que nous voulions développer des choses et que nous avions du temps. Derrière, on élimine Barcelone et le Bayern Munich en Ligue des champions. On perd contre Manchester City (en demies) mais on était dans l’idée de la saison. Arrive l’été, et on fait ce que tout le monde sait déjà. Donc il recommence la saison avec un effectif pas large, mais très large.Construire quelque chose, mettre tout le monde dans son bon sentiment et son espace, c’est difficile. Même avec les joueurs que nous avons, ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps pour tous, leur donner ce sentiment d’être à l’aise. Je pense que nous sommes en construction. Et nous arrivons au mois de janvier avec beaucoup de possibilités de faire une saison inoubliable. Toutes les choses qu’on a pensées de lui (à son arrivée), elles existent encore. » Leonardo (directeur sportif PSG) – Source Europe 1 (12/12/2021)