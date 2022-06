Zidane au PSG ? Les supporters marseillais remontés et actifs sur les réseaux sociaux !

Après l’annonce de Riolo, et la reprise par différents médias partout en Europe d’un possible accord entre Zidane et PSG, c’est un déferlement de réactions sur les réseaux sociaux. Entre déni, tristesse, haine et humour, les supporters marseillais n’ont pas manqué de créativité pour réagir à la nouvelle.

Le très populaire supporter marseillais Mohammed Henni n’y croit pas, et ironise avec une blague dont il a le secret.

Zidane est plus proche de signer à l’OM qu’au PSG n’écoutez pas les ragots la Team il ira jamais au PSG je vous le garantit à 100 % — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) June 10, 2022

Le PSG il sont capable de faire signer Zidane en joueur ces gros pigeon — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) June 10, 2022

Les avis Google du Z5

D’autres crient à la trahison, pour eux le natif de la Castellane n’a pas le droit de signer à Paris et sont déjà revanchards. Le Z5 est même critiqué sur google…

Si Zidane va au PSG c’est la plus grosse trahison de cette décennie que j’aurais vu — lil_osak (@Lil_Osak923) June 10, 2022

Tu craches sur tes valeurs et tes principes, tu étais le visage de tout un peuple, notre plus grande fierté… tu deviens la traduction du mot TRAHISON ! Hâte de t’accueillir chez NOUS ! #TeamOM #OM #Zidane #ZidaneAuPSG — sab (@sab130590) June 10, 2022

Tema les avis Google du Z5, vous êtes incroyables mdrrrr 💯😭😭😭#Zidane pic.twitter.com/WtGinK050E — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE (@planetom13) June 10, 2022

Enfin même les personnalités politiques réagissent c’est notamment le cas du Sénateur du parti communiste Jérémy Bacchi et du Président de la région PACA Renaud Muselier (anciennement LR) qui réagit seulement d’un cœur brisé. Face à cette information des plus tristes pour le peuple marseillais d’autres préfèrent en rire : » à Paris il apprendra la défaite en LDC ».

Quelle tristesse de voir que l’argent peut tout acheter, y compris les passions d’un homme. Mais malgré tout cet argent, le #Qatar et le #PSG ne pourront jamais s’acheter l’âme d’un grand club.#Zidane #ZidaneAuPSG #TeamOM #ajamaislespremiers pic.twitter.com/xEc013mukn — Jeremy Bacchi (@JeremyBacchi) June 10, 2022

À Paris il apprendra la défaite en LDC… 😊 — Jean-Caillasse du Foulon (@vjpgap) June 10, 2022

Son agent dément…

Néanmoins le conseiller de Zinédine Zidane a démenti tout rapprochement entre le club de la capitale et Zidane. De quoi rassurer le peuple marseillais. Pour l’instant il y a beaucoup de rumeurs et il est difficile de démêler le vrai du faux.

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés » Alain Migliaccio 10/06/2022

EXCLU @le10sport : Zidane au PSG, c’est non ! Il n’existe aucun accord entre les 2 parties. Et selon nos sources, le dossier ne se bouclera pas Galtier est en première ligne pour devenir le prochain entraîneur du PSG. Article à lire dans 5 minutes sur https://t.co/kK6q5fpgnp — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 10, 2022

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés, tranche sèchement le conseiller de ZZ depuis presque trente ans. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n’avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l’Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l’habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l’avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu’il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane. » Alain Migliaccio, Source : L’Equipe (10/06/2022)