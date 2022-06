La mise au point de l’agent de Zidane ! (PSG)

Interrogé par le journal l’Equipe l’agent de Zinédine Zidane a démenti les informations envoyant le marseillais au PSG.

Ce vendredi RMC Sport révélait qu’un accord entre le PSG et Zinedine Zidane était proche. Le conseiller historique de l’international, Alain Migliaccio, a démenti tout approche du club francilien.

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés, tranche sèchement le conseiller de ZZ depuis presque trente ans. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n’avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l’Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l’habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l’avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu’il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane. » Alain Migliaccio, Source : L’Equipe (10/06/2022)