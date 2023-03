Zidane n’aurait pas eu la même carrière en passant par l’OM d’après cet ancien coach !

Zinédine Zidane n’a jamais porté le maillot de l’OM alors qu’il a passé une grande partie de sa vie à Marseille. La légende du football français n’aurait pas eu la même carrière en passant par le club de sa ville de naissance d’après Rolland Courbis.

Ancien coach de l’OM, Rolland Courbis semble pourtant très heureux que Zinédine Zidane n’ait jamais porté le maillot marseillais dans sa carrière. Dans l’émission Clique dans la Légende, l’ex entraîneur a été questionné sur le numéro 10 légendaire du football français. Pour lui, c’est une bonne chose qu’il n’ait pas joué à l’OM.

Je ne sais pas si Zidane aurait fait la même carrière — Courbis

A LIRE AUSSI : Ex OM : « J’ai passé quatre ans extraordinaires à Marseille. Je n’ai jamais regretté d’y avoir signé! »

« Je pense qu’être venu à Bordeaux plutôt que de revenir à Marseille, retrouver ses amis d’enfance qui bien évidemment allaient être très heureux de le voir, je ne sais pas s’il aurait fait la même carrière. Je ne dis je ne sais pas mais j’ai quand même mon idée… Je pense que c’est mieux qu’il soit passé 4 ans du côté de Bordeaux avant d’aller à la Juve plutôt que de retourner à l’OM tout de suite » Rolland Courbis – Source : Clique dans la légende (07/03/23)

Zidane veut un club avec un budget

»Aujourd’hui c’est une bombe lancée par Samir Nasri, s’il dit ça c’est qu’il y a eu surement des petits bruits. Première chose, ça veut dire que Zidane cherche un club à budget. Mais quand il dit qu’il ne veut pas aller en Angleterre c’est un peu contradictoire. Parce que c’est là-bas qu’il y a les plus gros budgets. Je pense que l’Angleterre ne rentre pas dans son image, c’est quelqu’un de très calme, très posé. Maintenant l’OM, où il n’est jamais venu. On a toujours eu l’espoir que Zidane vienne en tant que joueur, en tant qu’entraineur à un moment aussi. Aujourd’hui d’en parler, dans cette période, je pense que ce n’est pas la meilleure des périodes. Nasri a raison d’être cash, il a toujours été comme ça quand on lui pose une question. Si Zidane vient un joue à l’OM, il lui faudrait des moyens et des ambitions qu’il a. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, l’OM a quand même des difficultés financières pour pouvoir recruter des joueurs de talent international, pour constituer une équipe qui va jouer la Ligue des Champions chaque année et qui va dans le dernier carré. C’est l’ambition de Zidane. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)