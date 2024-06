« Zidane n’est pas honnête, il ment aux gens et aux passionnés de l’OM »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

À la suite de l’interview de Zinédine Zidane sur la chaîne YouTube Carré, l’équipe de l’émission Rothen s’enflamme est revenu sur les déclarations de l’ancien international français. Dans un remake de « faites entrer l’accusé », les chroniqueurs se sont questionnés sur la possibilité de voir l’ex madrilène sur le banc de l’OM un jour.

Dans un « faites entrer l’accusé » version football, l’équipe de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC est revenu sur les déclarations de Zinédine Zidane lors d’un passage sur la chaine YouTube Carré. Alors que l’international français avait de nouveau clamé son amour pour la cité phocéenne, Jerome Rothen l’accuse de vendre du rêve aux supporters de l’OM. Tandis que le club continue de chercher un futur entraîneur, l’ancien joueur parisien estime que ce serait le moment pour lui de tenter son coup.

« Il y a des moments où il faut saisir des opportunités »

« Ce serait magnifique de redonner un peu à Marseille. Redonner à travers les rêves y n’a rien de plus beau. Même moi en tant que parisien, je trouverai ça magnifique, s’est exclamé Jérôme Rothen, dans le rôle du juge. Alors que l’OM a besoin d’un entraîneur, fais des efforts. Si tu rêves autant, vas-y maintenant, parce que au plus tu attends au moins ça risque de se passer. Si dans quelques mois comme ça se dit il devient sélectionneur de l’équipe de France, entraîner l’OM il part de loin. Il y’a des moments où il faut saisir des opportunités. Il est pas honnête, il ment aux gens et aux passionnés de l’OM. Tout ce que dit Zidane c’est calculé de A a Z et les gens gobent tout. Les rêves si t’en as, tu y vas. »

L’OM pas encore à la hauteur ?

Une situation que Jean-Michel Larqué juge compliqué pour le ballon d’or français, faute de moyen conséquent de la part du club. « Zidane peut estimer que la situation du club n’est pas suffisamment établis et ambitieuse. Tout à l’heure dans l’émission, des gens se plaignent que les milliardaires ne mettent pas assez. Aujourd’hui l’équipe de Marseille ne correspond pas aux canons de Zinedine Zidane. Il mérite mieux que l’effectif qu’il y a actuellement. Aujourd’hui l’OM est trop petit pour Zidane. » De quoi relancer certains débats autour d’une futur vente de l’OM.