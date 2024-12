Comment soulager les courbatures dues au football ?

Les courbatures sont des douleurs bien connues des sportifs. Survenant généralement le lendemain et le surlendemain d’un effort, elles sont parfois prises comme le signe d’un entraînement productif. Qu’en est-il réellement, et que peut-on faire pour limiter leur désagrément ?

Les courbatures : qu’est-ce que c’est ?

Les courbatures correspondent à une inflammation du muscle. L’inflammation est un processus de défense et de guérison mis en place par le corps. Dans le cas des courbatures, l’inflammation permet de réparer les micro fissures du muscle survenues pendant l’effort intense d’un match ou d’un entraînement et d’éliminer les déchets accumulés dans les tissus. L’inflammation est douloureuse, ce qui explique l’inconfort produit par les courbatures lors des mouvements et de la pression sur le muscle. Plus le muscle est fort, moins il est susceptible de s’abîmer lors des efforts physiques. C’est pour cela qu’elles surviennent de moins en moins à mesure de la pratique sportive. En cas de déchirure plus importante, on parle alors de déchirure musculaire ou de claquage selon l’importance de la blessure. Dans ce cas, la douleur est plus localisée et violente. Il est possible de sentir à la palpation une encoche dans le muscle. Cette blessure est plus grave et nécessite parfois de consulter un médecin. Les courbatures sont également différentes des crampes qui sont d’importantes contractions involontaires du muscle.

Comment soulager des courbatures ?

Le plus souvent supportables, il arrive que les courbatures soient très douloureuses. Dans ce cas, il est possible de prendre du paracétamol. En traitement local, les patchs chauffants ou les pommades chauffantes sont très efficaces et peuvent être commandés en ligne auprès de pharmacies spécialisées. La chaleur libérée par ces produits permet d’activer la circulation sanguine dans le muscle afin d’accélérer la cicatrisation des fibres lésées et l’élimination des déchets cellulaires. Le massage local, avec ou sans crème, permettra aussi de stimuler la circulation. Il n’est pas nécessaire d’appuyer trop fort, ni de se faire mal exprès pour soigner le muscle. Les bains glacés ou les douches très froides sont parfois cités comme moyen de lutte contre les courbatures. Bien que le froid ait un effet antalgique immédiat, il réduit également l’inflammation et le flux sanguin dans le muscle. Le risque est donc de retarder la cicatrisation des lésions musculaires. De plus, cela n’a aucun effet sur les performances sportives à court ou long terme. Il n’est pas recommandé de refaire de l’exercice physique intense en présence de courbatures. Une activité modérée telle que la marche est bénéfique, mais il ne faut pas léser de nouveau le muscle au risque de prolonger les symptômes et de provoquer des déchirures musculaires. Dans le cas d’une réathlétisation, il ne faut donc pas oublier de prévoir des périodes de repos entre deux entraînements et de mobiliser des groupes musculaires différents en cas d’entraînements rapprochés. Bien que l’équipe puisse avoir besoin de vous, il vaut mieux préserver sa santé et s’arrêter quelques jours.

Les courbatures font partie du quotidien des sportifs. Savoir traiter correctement ces symptômes permettra de pouvoir poursuivre les entraînements tout au long de la saison.