OM : Les dates du retiro à Marbella connues !

À quelques jours d’un rendez-vous capital en championnat, l’Olympique de Marseille a décidé de changer d’air. Avant de recevoir l’Olympique Lyonnais dimanche prochain en Ligue 1, le club phocéen va effectuer un stage de cohésion à Marbella.

La délégation marseillaise s’envolera lundi en milieu d’après-midi pour l’Espagne et restera sur place jusqu’à vendredi, avec un retour programmé dans l’après-midi. Un choix stratégique dans un moment clé de la saison.

Objectif : resserrer les liens et relancer la dynamique

Ce stage a un double objectif. D’abord, renforcer la cohésion d’un groupe fragilisé par les derniers résultats. Dans un contexte tendu, s’isoler quelques jours doit permettre de recréer une dynamique collective et de souder le vestiaire.

Ensuite, ce déplacement offrira au nouveau staff l’occasion de mieux connaître les joueurs, sur le terrain comme en dehors. Séances intensives, échanges individuels et travail tactique rythmeront la semaine.

À l’approche d’un choc déterminant face à Lyon, l’OM joue gros. Ce stage à Marbella pourrait marquer un tournant dans la fin de saison marseillaise.

