UFC 295 : Benoit Saint Denis, Pereira… Quelle heure Quelle chaine TV ?

Ce Week-end sera marqué par le retour d’un UFC numéroté avec notamment le combat tant attendu du français Benoît Saint Denis. Sur quelle chaine et à quelle heure suivre cette soirée de l’UFC 295. Nous vous donnons toutes les informations dans cet article.

Pour le tout premier affrontement de cette soirée de combat à New York, les fans de MMA peuvent s’attendre à une bataille acharnée avec le combat tant attendu du français Benoit Saint Denis face à l’américain Matt Frevola dans la catégorie des moins de 70 kilos. Ce duel s’annonce explosif entre deux combattants très offensifs.

En ce qui concerne le co-main event de cette carte, l’UFC nous réserve un duel épique entre deux poids lourds de renom. Sergei Pavlovich, fort de ses 18 victoires pour une seule défaite, se mesure à l’Anglais Tom Aspinall. Bien que Pavlovich ait été impressionnant lors de ses derniers combats, il n’est pas le favori pour ce duel palpitant. Quant au combat principal de la soirée, les projecteurs se tournent vers la catégorie des mi-lourds, où le titre intérimaire sera en jeu lors de l’affrontement entre Prochazka et Pereira.

Comment suivre l’UFC 295 ? Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La carte principale de l’événement sera diffusée sur RMC Sport 2 en exclusivité.

RMC Sport propose ainsi de suivre les combats de la carte préliminaire dès 2h du matin. Par la suite, dès 4h, la carte principale débutera, avec le combat de Benoît Saint-Denis aux alentours de 4h30. Enfin, les deux main-events pour les titres devraient débuter aux alentours de 5h30 du matin.

J-3 AVANT LE RETOUR DE BENOÎT SAINT DENIS 🇨🇵 #UFC295 SON 3EMR COMBAT DE L’ANNÉE !

LE COMBAT POUR ENTRER DANS LE TOP 15 📈 pic.twitter.com/p09yjDZMmd — ARENA (@MMArena_) November 8, 2023

Le programme de la carte principale de l’UFC 295 ?

Matt Frevola vs Benoit Saint-Denis (poids légers)

Diego Lopes vs Pat Sabatani (poids plumes)

Jessica Andrade vs Mackenzie Dern (poids pailles féminin)

Sergei Pavlovich vs Tom Aspinall (titre poids lourds)

Alex Pereira vs Jiri Prochazka (titre poids mi-lourds)