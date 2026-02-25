À quelques jours du choc face à l’Olympique Lyonnais, la crise qui secoue l’Olympique de Marseille était au cœur de notre dernière émission Débat Foot Marseille. Dans un extrait marquant, le journaliste Sacha Nabet a mis l’accent sur un aspect souvent sous-estimé : le poids psychologique accumulé par le groupe après une série de contre-performances.
OM : Un groupe rongé par la peur
