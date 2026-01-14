Hojbjerg, Kanté, Griezmann, Rashford, Mourinho … Les 5 infos mercato du 14 janvier

Voici un tour d’horizon complet des dossiers qui agitent la planète football en ce mercredi 14 janvier 2026. Entre retours en Europe, exils dorés et valse des entraîneurs, le marché hivernal bat son plein.

1. La Juventus rêve de Pierre-Emile Højbjerg

Le milieu de terrain danois de l’Olympique de Marseille est au centre de toutes les attentions en Italie. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin a fait du vice-capitaine olympien sa priorité pour renforcer son entrejeu. Si l’OM, par la voix de Mehdi Benatia, a affirmé que le joueur était intransférable cet hiver, un malaise croissant du joueur est évoqué. La Vieille Dame aurait même proposé un échange avec Manuel Locatelli pour faire fléchir la direction marseillaise.

2. Fenerbahçe discute concrètement pour N’Golo Kanté

À 34 ans, N’Golo Kanté pourrait bien faire son grand retour sur le Vieux Continent. Le champion du monde 2018, actuellement à Al-Ittihad, est la cible prioritaire du Fenerbahçe. Selon le journaliste spécialisé Yağız Sabuncuoğlu, un accord de principe sur les termes personnels aurait déjà été trouvé entre le club turc et le milieu français. L’objectif pour Kanté est clair : retrouver un niveau de compétition européen à six mois de la Coupe du Monde 2026.

3. Antoine Griezmann tenté par le défi mexicain

C’est la bombe de la journée en Espagne. Alors que son temps de jeu est plus partagé à l’Atlético de Madrid sous les ordres de Diego Simeone, Antoine Griezmann serait dans le viseur des Rayados de Monterrey. Selon l’émission El Chiringuito, le club mexicain (où évoluent déjà plusieurs anciens de Liga) aurait formulé une offre concrète. Si Griezmann a toujours clamé son amour pour la MLS, le projet ambitieux et familial proposé au Mexique le ferait sérieusement réfléchir à un départ dès cet été, voire avant.

4. Le Real Madrid : Le retour de “The Special One” ?

L’incertitude plane sur le banc de la Casa Blanca. Suite au départ de Xabi Alonso, le Real Madrid cherche un homme à poigne pour redresser la barre. D’après le journaliste d’AS, Alfredo Relaño, Florentino Pérez songerait sérieusement à un retour de José Mourinho. Actuellement en poste au Portugal, le technicien verrait d’un bon œil un dernier défi au sommet. Si la piste Alvaro Arbeloa a servi d’intérim, le nom de Mourinho revient avec insistance dans les couloirs du Bernabéu pour incarner le nouveau cycle madrilène.

5. Le Barça veut sceller l’avenir de Marcus Rashford

Prêté par Manchester United, Marcus Rashford revit en Catalogne (7 buts et 11 passes décisives cette saison). Le FC Barcelone souhaite conserver l’attaquant anglais mais refuse de payer l’option d’achat initiale fixée à 30 millions d’euros. Selon Sport.fr et Ben Jacobs, une réunion a eu lieu entre les dirigeants catalans et les Red Devils. Le Barça tente de négocier un prix revu à la baisse ou un nouveau prêt avec obligation d’achat pour contourner ses contraintes financières.