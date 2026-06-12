Internationaux OM : Weah débute cette nuit… retour sur son parcours !

Né à New York et sélectionné depuis de longues années avec les USA, Timothy Weah a été façonné par la mentalité américaine, tout en se nourrissant de ses autres cultures. Alors que les Etats-Unis entrent en lice dans la nuit de vendredi à samedi, Weah sera un des leaders de cette sélection aux grandes ambitions.

Timothy Weah a compté dans la saison de l’Olympique de Marseille. Avec son agressivité et sa détermination, il a fait partie des Marseillais les plus en verve la saison passée. Malgré les différents hauts et bas connus par le club marseillais, le latéral américain n’a jamais lâché et devrait poursuivre l’aventure dans le sud de la France la saison prochaine.

Un cadre de la sélection des USA

L’ailier ou latéral né à New York a régulièrement invoqué son état d’esprit américain, sa positivité et sa persévérance tout au long de la saison. Une mentalité qui n’a pas étonné Gaëlle Mediem, une amie de la famille qui l’a suivi à Marseille : “Depuis toujours, il intègre que tout rêve est réalisable, qu’il suffit de travailler et de croire en soi pour arriver à faire ce que l’on veut.”

Aujourd’hui international américain aux 51 sélections, Weah est un cadre de l’équipe américaine du haut de ses 26 ans. Au point d’apparaître en plein Time Square sur des publicités géantes.

Fils du Ballon d’Or 1995 et ancien joueur de Monaco et du PSG, George Weah, Timothy a vécu son enfance aux USA sur les bords des terrains de foot du club de son oncle. La passion du football l’a rapidement habité sans que ses parents ne l’influencent.

“Ce qui étonnait les éducateurs, c’était cette façon de ne jamais baisser les bras”

Selon L’Equipe, Weah voulait jouer en club dès son plus jeune âge mais faute de catégorie adéquate, c’est sa mère qui l’entraînait. Son parcours prend ensuite de l’ampleur en Floride avec West Pines United puis à New York avec les New York Red Bulls jusqu’en 2014.

Il tente ensuite sa chance en Europe en passant des tests à Chelsea et Toulouse. Mais c’est au PSG qu’il effectue sa formation. Une première étape où sa mentalité américaine a surgi et étonné. “Au centre, ce qui étonnait les éducateurs, c’était cette façon de ne jamais baisser les bras. Cela l’a beaucoup aidé,” explique Benoît Souvelain, un proche du père Weah.

Un avis partagé par Badou Sambagué, son conseiller historique : “Quand il a une position, il la garde. Il ne va pas changer pour un intérêt potentiel de sponsors ou de titres. C’est une décision prise par rapport à son vécu. Et être international n’exclut pas les autres nationalités. La relation avec le Libéria, la Jamaïque et la France restent fortes.”

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Une richesse culturelle qui l’aide dans sa quête de perfection

Le mélange de culture présent dans sa famille l’aide avec notamment ses origines libériennes tenus de son père. Mais sa force de caractère est belle et bien américaine. Weah se nourrit complètement de ses différentes cultures.

Son rôle de cadre en sélection ne l’empêche à prendre certaines prises de position tranchées. On repense à sa déception exprimée haut et fort du prix des billets qui lui ont valu une remontrance publique de la part de son sélectionneur Mauricio Pochettino. Il s’est aussi montré aux côtés du maire de New York Zohran Mamdani pour saluer l’obtention de billets à prix réduits pour la communauté locale.

Cette nuit, le latéral américain s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du Monde, qui plus est, à domicile. En concurrence avec Serginio Dest, Timothy Weah devrait débuter la première rencontre de phase de poules des Etats-Unis face à la Bosnie. Les Américains pour être sûr d’une chose. Ils peuvent compter sur un joueur qui ne lâchera jamais rien.

Clarence Maillefaud