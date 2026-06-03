Ligue Europa : L’OM bientôt fixé sur son avenir européen !

L’UEFA examine depuis hier les comptes de l’Olympique de Marseille qui risquent gros au vu de leurs lourdes pertes ces dernières années. Le verdict est attendu en fin de semaine.

La tension monte à l’approche des différents examens financiers du club marseillais. La première étape devant l’UEFA et sa commission des clubs fait craindre le pire dans les hautes sphères marseillaises.

Une promesse non-respectée qui pourrait peser lourd

Depuis hier, les comptes de l’OM sont examinés par l’instance européenne. Et le verdict inquiète. Sous la présidence de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille s’est engagé auprès de l’UEFA à ne pas dépasser un déficit de plus de 60 millions d’euros sur les trois prochaines années. Une promesse qui a explosé en vol lors des trois derniers exercices.

En effet, l’Olympique de Marseille s’est empêtré dans un cercle vicieux. Après avoir affiché un léger déficit en 2022-23 avec 12.3 millions d’euros de pertes, l’OM est tombé dans une spirale négative dont il ne s’est pas relevé (-39.1 millions d’euros en 2023-24 et -105 millions d’euros en 2024-25). Face à ces comptes dans le rouge, l’UEFA pourrait sévir et punir lourdement l’OM en décidant une exclusion de la Ligue Europa.

Une exclusion qui pourrait profiter à d’autres

Une hypothèse qui ferait son chemin dans l’environnement marseillais qui reste accroché à l’attente du verdict. Une décision qui ne devrait pas être rendue tout de suite. Selon L’Equipe, l’OM devrait être fixé sur son sort européen en fin de semaine. Si l’OM venait à être exclu de la C3, cela représenterait une catastrophe au niveau des finances pour un club qui mise sur la Coupe d’Europe pour convaincre son futur entraîneur et ses futures recrues.

Bien que la plus lourde des sanctions effraient l’environnement marseillais, elle pourrait sourire à d’autres clubs français comme Monaco qui récupérerait, alors, la place en Ligue Europa de l’OM. Strasbourg s’en satisferait aussi en obtenant la place de barrage en Ligue Conférence initialement propriété de Monaco.

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La fin de semaine et l’attente du verdict final vont paraître très long dans les bureaux marseillais qui espèrent une issue raisonnablement positive pour avancer plus sereinement vers l’audition face à la DNCG le 18 juin prochain.

Clarence Maillefaud