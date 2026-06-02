Ligue Europa : L’OM menacé, Monaco et Strasbourg se frottent les mains ?

Attendu aujourd’hui devant l’UEFA pour défendre son bilan financier loin des attentes, l’Olympique de Marseille pourrait être lourdement sanctionné. Au point d’être exclu de la Ligue Europa. Une situation qui pourrait profiter à l’AS Monaco.

La tension monte à Marseille. Après être parvenu à décaler son audience annuelle devant la DNCG au 18 juin, la direction olympienne peut se concentrer sur certains dossiers plus urgents. A commencer par son audience face à l’UEFA.

Des déficits qui s’accumulent

C’est aujourd’hui que l’Olympique de Marseille va devoir répondre à ses manquements face à l’organisme européen. Comme l’indique le journal L’Equipe, l’OM s’est engagé en 2022 auprès de l’UEFA à ne pas cumuler un déficit supérieur à 60 millions d’euros. Un engagement largement dépassé depuis par le club de Frank McCourt.

Après avoir affiché un léger déficit en 2022-23 avec 12.3 millions d’euros de pertes, l’OM est tombé dans une spirale négative dont il ne s’est pas relevé (-39.1 millions d’euros en 2023-24 et -105 millions d’euros en 2024-25). Empêtré dans ce cercle vicieux, l’OM va être rappelé à l’ordre quatre ans plus tard et s’expose à de lourdes sanctions au niveau européen.

Monaco dans les starting-blocs pour remplacer l’OM en Ligue Europa

Selon plusieurs médias dont L’Equipe et La Provence, l’hypothèse d’une exclusion de la Ligue Europa semble de plus en plus réaliste à la Commanderie. Une sanction qui provoquerait un énorme manque à gagner pour le club marseillais qui a déjà les comptes dans le rouge. Mais si cette décision serait une catastrophe pour l’OM sur les plans sportifs comme financiers, elle donnerait le sourire à un autre club français, l’AS Monaco.

Le club du Rocher suit l’épisode de très près car comme l’expliquent les termes du règlement de l’UEFA, la place que l’OM laisserait vacante en cas d’exclusion de la C3 doit revenir au club classé juste derrière lui à l’issue de la saison en championnat. Mais Rennes (6ème) ayant déjà obtenu sa qualification directe pour cette même compétition, l’OM devrait céder sa place à Monaco (7ème).

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Une réponse attendue “pas avant la fin de semaine”

A l’origine, les Monégasques ont obtenu in-extremis, grâce à la victoire de Lens en Coupe de France, une place pour les barrages de qualification pour la prochaine Conférence League. L’exclusion du rival marseillais interviendrait comme un cadeau tombé du ciel pour les coéquipiers d’Akliouche.

Si l’AS Monaco venait à récupérer la place de l’OM, Strasbourg (8ème) obtiendrait la place en barrage de Ligue Conférence à la place du club monégasque. Autrement, deux clubs classés derrière l’Olympique de Marseille attendent avec impatience le verdict de cette audition qui pourrait changer leur perspective pour la saison prochaine.

Le cas de l’OM est étudié aujourd’hui devant la commission des clubs de l’UEFA. Et son verdict n’est pas attendu avant la fin de la semaine selon L’Equipe.

L’attente avant l’annonce du verdict risque de sembler interminable pour la direction de l’OM qui aurait aimé débuté son aventure dans un environnement plus serein.

Clarence Maillefaud