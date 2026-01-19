Mercato Concurrent OM : Habib Beye met un gros coup de pression sur ses dirigeants !

Habib Beye met la pression : Rennes prévient qu’un départ de Jérémy Jacquet changerait tout

Habib Beye n’a pas esquivé le sujet. Interrogé après le match nul concédé par le Stade Rennais face au Havre (1-1) lors de la 18e journée de Ligue 1, l’entraîneur breton a livré un message fort à sa direction concernant l’avenir de Jérémy Jacquet, très courtisé sur le marché des transferts. Pour le technicien rennais, un départ du jeune défenseur dès cet hiver aurait des conséquences sportives majeures.

« Il faudrait revoir nos objectifs à la baisse »

Suspendu face au Havre, Jérémy Jacquet a manqué à Rennes, cinquième de Ligue 1 et engagé dans la course à une qualification européenne. À l’issue de la rencontre, Habib Beye a été clair :

« J’estime qu’aujourd’hui il est un joueur très important pour nos objectifs et si demain on venait à le laisser partir, il faudrait revoir nos objectifs à la baisse. »

Une déclaration qui sonne comme un avertissement, alors que le club breton espère renouer avec l’Europe après deux saisons d’absence sur la scène continentale.

Chelsea à l’affût, Rennes résiste

À seulement 20 ans, Jérémy Jacquet, international Espoirs et formé au club depuis six ans, est considéré comme l’un des plus grands espoirs européens à son poste. Un départ à l’été prochain semblait déjà dans les tuyaux, mais Chelsea se serait récemment renseigné pour un transfert dès cet hiver. Selon plusieurs informations, Rennes attendrait au minimum 60 millions d’euros pour envisager une vente.

Habib Beye reconnaît l’attractivité d’un tel club, mais campe sur ses positions :

« Lorsque vous avez des propositions d’un tel club, ça peut faire vaciller un petit peu partout. Mais moi, je suis très stable sur cette situation-là. C’est un joueur essentiel pour nous, l’un des meilleurs de l’équipe, et on doit savoir résister à cette approche. »

Une situation suivie de près, sans panique côté joueur

Conscient que la décision finale ne dépend pas uniquement de lui, Beye admet toutefois qu’il existe des paramètres qu’il ne maîtrise pas. Il assure néanmoins que son joueur reste concentré :

« Jérémy n’est pas du tout perturbé. Mon rôle, c’est de lui parler, de lui expliquer ce que je pense de lui au sein du Stade Rennais et de son évolution. »

L’entraîneur rennais insiste sur l’intérêt commun d’une continuité au moins jusqu’à la fin de la saison :

« Dans cinq mois, il sera encore plus abouti. Si ça continue ainsi, ça peut être bénéfique pour tout le monde : pour le club, pour Jérémy et pour le futur club qui viendra le chercher. »

Entre ambitions sportives immédiates et tentation financière, le Stade Rennais se retrouve face à un choix stratégique majeur. Le message d’Habib Beye est limpide : conserver Jérémy Jacquet, c’est maintenir Rennes dans la course à l’Europe. Le laisser partir dès cet hiver, c’est accepter de revoir les ambitions à la baisse. Les prochains jours du mercato s’annoncent décisifs en Bretagne.

