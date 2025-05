Mercato concurrent OM : le LOSC prêt à foncer sur ce jeune ailier gauche ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le mercato de l’OM a déjà commencé et il en va de même pour ses concurrents. Récemment, le LOSC et Lens surveilleraient de près le jeune Michel-Ange Balikwisha, un ailier gauche évoluant en Jupiler Pro League.

Un duel sûr et dehors des terrains ! Les Lillois et les Lensois se sont affrontés deux fois cette année et vont peut-être devoir se départager sur un dossier mercato désormais ! Alors que les deux équipes commencent à préparer leur prochaine saison respective, le mercato estival devrait être agité du côté du Nord de la France. En effet, les deux équipes de Ligue 1 suivraient de près la situation de Michel-Ange Balikwisha, un ailier droit de 23 ans.

Le joueur évolue actuellement au Royal Antwerp, un club de première division belge, actuellement classé à la cinquième position du championnat. Le joueur affiche un bilan de 3 buts et 1 passe décisive en 14 apparitions sous ses couleurs. Un bilan raisonnable pour un joueur avec une marge de progression, qui pourrait quitter son club après quatre années passées avec Antwerp. Le joueur était alors arrivé en 2021 en provenance de Liège, pour 5,5 millions d’euros.

Des changements à venir du côté de Lille ?

Actuellement valorisés au même prix, les deux clubs devront alors dépenser environ 6 millions d’euros pour s’attirer les services du joueur. Une somme qui ne devrait pas vraiment poser de problèmes aux clubs, surtout que plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ du côté lillois, libérant ainsi de la masse salariale. Pour rappel, l’OM étudierait même la possibilité de s’attirer les services du milieu Angel Gomes, libre de tout contrat en fin de saison. Jonathan David devrait aussi faire ses valises, son contrat arrivant à son terme, lui qui aurait des envies d’ailleurs. Affaire à suivre.