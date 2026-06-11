Mercato concurrent OM : Le RC Lens va prendre un gros chèque pour une de ses révélations…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). La saison lensoise a été inattendue. Avec une Coupe de France et une deuxième place en Ligue, le RC Lens a surpris tout le monde. Mais ce magnifique parcours pousse Lens à vendre et un de ses jeunes tauliers ne devrait pas y échapper.

Remporter une Coupe de France et terminer deuxième de Ligue 1 ne permet pas de conserver ses joueurs, ni même son entraîneur. Telle est la dure réalité du championnat de France.

Un effectif dépeuplé

Après une saison fantastique, le RC Lens, guidé par Pierre Sage, attaque un été qui s’annonce très mouvementé. Alors que les perspectives de disputer la Ligue des Champions devraient être un argument conséquent, l’effectif lensois se dépeuple à vue d’œil.

Les attaquants Wesley Saïd et Allan Saint-Maximin ont déjà quitté le nord pour rejoindre respectivement Al-Shamal (Qatar) et Charlotte (USA). Le RC Lens a même perdu l’artisan de ces fameux succès avec le départ de Pierre Sage pour Crystal Palace.

La question des tauliers reste importante et Adrien Thomasson a décidé de rejoindre Rennes malgré la possibilité de disputer la Ligue des Champions avec les Sang et Or. Le milieu de terrain pourrait être un peu plus dépeuplé après la saison majuscule réalisée par le jeune milieu malien Mamadou Sangaré.

Une progression fulgurante

Arrivé pour 8 millions d’euros, Sangaré a explosé cette saison sous le maillot sang et or au point de remporter le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1. Une récompense qui vient récompenser sa saison exceptionnelle.

Lens avait senti la bonne affaire en l’arrachant au Rapid Vienne pour seulement 8 millions d’euros après avoir terminé meilleur récupérateur du championnat autrichien et de Ligue Conférence 2024-25. Les résultats ont dépassé toutes les espérances. Le milieu a disputé 33 matchs pour 3 buts et 4 passes décisives et une activité de tous les instants aux côtés de Thomasson.

Son impact a impressionné et son profil box-to-box l’a projeté sur le devant de la scène. Intense, récupérateur, bon frappeur, Sangaré est devenu la plaque tournante de Lens. Un joueur rare mais surtout extrêmement convoité.

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De nombreux prétendants avec Manchester United en tête

Sa progression fulgurante n’a surpris pas qu’en France. Selon Foot Mercato, plus d’une dizaine de clubs européens sont sur les rangs pour s’attacher les services du milieu de 23 ans. En Angleterre, la piste la plus chaude mène à Manchester United qui cherche un remplaçant au départ de Casemiro. Les Red Devils ont un besoin urgent de deux milieux de terrain voire trois pour aborder au mieux la prochaine Ligue des Champions.

Séduit par son profil et impressionné par sa marge de progression, Manchester United préparerait une première offre selon Foot Mercato. Une offre difficilement refusable pour le club lensois.

Malgré un contrat jusqu’en 2030, Lens sait qu’il sera difficile de retenir sa pépite. Si aucune offre n’a encore été formulée, la bataille s’annonce féroce. Selon les informations de Foot Mercato, les enchères devraient grimper bien au-delà des 40 millions estimés par Transfermarkt.

Même si la déception de perdre autant de joueurs majeurs de la saison passée règne chez les supporters, c’est une énorme plus-value qui attend le RC Lens. Une vente qui confirme son savoir-faire en matière de recrutement. Il reste maintenant aux Lensois à trouver de nouvelles bonnes idées pour attaquer au mieux la saison prochaine.

Clarence Maillefaud