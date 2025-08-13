Mercato OM : Ca s’accélère (ENFIN) pour Ounahi !

Mercato OM : Azzedine Ounahi tout proche du Panathinaïkós, accord trouvé à 10 M€

Le départ d’Azzedine Ounahi semble désormais imminent. Selon le compte spécialisé @JamaInfoFR, l’Olympique de Marseille et le Panathinaïkós auraient trouvé un accord pour un transfert estimé à 8 millions d’euros plus 2 millions de bonus. Le milieu marocain aurait déjà donné son accord pour rejoindre la Grèce.

Un dossier « en très bonne voie »

Le journaliste Hakim Zhouri, spécialiste du football africain et des Lions de l’Atlas, apporte toutefois quelques nuances :

« Pas encore fait mais c’est en très bonne voie. Le joueur, lui, était ok depuis un certain temps. Il y a encore des négociations mais l’optimisme prime. »

Ounahi, qui avait rejoint l’OM en janvier 2023 après un Mondial remarqué avec le Maroc, ne faisait plus partie des plans prioritaires de Roberto De Zerbi pour cette saison.

Un départ qui pourrait déclencher une arrivée

Ce mouvement pourrait aussi avoir des conséquences directes sur le mercato marseillais. Hakim Zhouri rappelle qu’avec la masse salariale libérée par le départ d’Ounahi, l’OM pourrait envisager une recrue offensive :

« Neal Maupay a le même salaire qu’Harit et a coûté plus cher à l’achat… mais rien qu’avec le départ d’Ounahi, il est possible de faire une arrivée. »

À quelques semaines de la fin du mercato, le club phocéen pourrait donc boucler une vente importante tout en gardant la possibilité de renforcer son effectif.

