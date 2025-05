Mercato concurrent OM : Lille et Lens se disputent cet attaquant de Ligue 1 !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Les rumeurs mercato commencent à fuser depuis la fin officielle du championnat ! Et si l’OM subit son lot quotidien de rumeur, c’est du côté de Nantes que plusieurs clubs de Ligue 1 s’activeraient afin de décrocher l’attaquant Matthis Abline, auteur d’une belle saison.

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes mais cela n’empêche pas les clubs de commencer à s’activer ! Alors que la saison de Ligue 1 a touché à sa fin récemment, les équipes commencent dors et déjà à se porter sur l’après et à entamer la construction de leur effectif. Et si l’OM a beaucoup fait parler en annonçant plusieurs de leurs cibles publiquement, c’est au tour du FC Nantes de faire face à des rumeurs concernant un de leur joueur !

D’après des informations de Sébastien Denis, journaliste pour le média Foot Mercato, les canaris vont devoir lutter s’ils ne veulent pas perdre leur attaquant Matthis Abline, qui attire les convoitises de plusieurs clubs. Parmi les équipes intéressées, on retrouverait le LOSC, le RC Lens, Strasbourg et un autre club de Ligue 1, dont le nom n’aurait pas encore fuité !

Un nouveau départ pour Matthis Abline ?

🚨#FCN 🟡🟢 ❗️Matthis Abline ne manque pas de courtisans à l’étranger 🎯le RC Lens, le LOSC, Strasbourg et un autre club de L1 dont le nom n’a pas filtré sont séduits par l’attaquant auteur de 9 buts en L1 ⚠️Nantes va avoir du mal à le garderhttps://t.co/pJwlAcDEsa pic.twitter.com/UHJOvIe7qm — Sébastien Denis (@sebnonda) May 19, 2025

Auteur d’une belle saison avec neuf buts marqués en Ligue 1 et de deux passes décisives, le buteur français de 22 ans a encore de beaux jours devant lui. Arrivé en prêt de Rennes en 2023, le joueur avait ensuite été acheté pour un montant de 8 millions d’euros. Evalué désormais à 12 millions d’euros, l’international U20 dispose également d’une belle côte à l’étranger, lui qui n’a pour l’instant jamais quitté son pays natal dans sa courte carrière.

Avec le départ de Jonathan David à venir pour le LOSC, cette recrue pourrait pallier le départ de l’attaquant canadien. Et avec le départ récent d’Antoine Kombouaré à la tête du FC Nantes, il est très peu probable de voir le buteur rester. Le technicien Kanak avait en effet beaucoup fait pour attirer Matthis Abline, dont il appréciait grandement le profil.