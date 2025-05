Mercato concurrent OM : Rennes suit de près un expérimenté attaquant !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le club breton aurait des yeux en Allemagne pour son mercato estivale. Récemment, c’est le buteur Marvin Ducksch qui serait pisté par les rouges et noirs, alors que la période de transfert ouvre dans un peu plus d’un mois.

Une bonne pioche pour le Stade Rennais ? Alors que les rouges et noirs s’apprêtent à affronter l’OM ce week-end, pour le dernier match de la saison, il est possible que leur tête soit déjà tournée vers la prochaine saison. Actuellement 11ème, le club a oscillé entre le milieu de tableau et la zone rouge durant ces 33 dernières journées de championnat. De quoi laisser dubitatif pour l’avenir.

En revanche, le mercato de cet été pourrait changer la dynamique en cours pour Rennes et leur permettre de se relever. D’après les informations du média Bild, les Bretons suivrait de près la situation de Marvin Ducksch, le buteur de 31 ans du Werder Brême. Avec ses sept buts et huit passes décisives, le joueur aura réalisé une jolie saison en Bundesliga.

Un profil intéressant pour l’attaque rennaise ?

Après le départ d’Amine Gouiri pour l’OM durant le mercato d’hiver, l’attaque de Rennes s’est retrouvée légèrement esseulée. Le buteur allemand devrait donc venir épauler Arnaud Kalimuendo, laissé comme seul vrai buteur au club. Un choix de taille également puisque le joueur fait 1m88, de quoi apporter de la hauteur au-devant de l’attaque.

Le joueur est estimé à 7,5 millions d’euros sur Transfermarkt, une somme abordable pour Rennes qui est habitué aux dépenses lors des périodes de mercato. En effet, le Stade Rennais aurait déjà déboursé 150 millions d’euros sur les deux dernières périodes de transferts. Une somme importante compensée par les départs de certains joueurs, à des bons prix. Cependant, le PSV surveillerait également de près Marvin Ducksch et pourrait faire de la concurrence au club français. Affaire à suivre…