Mercato concurrents OM : 2 départs (dont un joueur clé) et une belle arrivée côté OL ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Si Malick Fofana attire les convoitises, l’Olympique Lyonnais tente de renforcer son effectif avec Facundo Buonanotte et négocie le départ de Saël Kumbedi vers Wolfsburg.

Fofana, la pièce maîtresse convoitée

Indispensable dans le système de Paulo Fonseca, Malick Fofana (sous contrat jusqu’en 2028) n’envisage un départ que pour un club européen de tout premier plan. À défaut, l’ailier belge préfère rester à Lyon, persuadé qu’une grande saison en Ligue 1 peut ouvrir les portes de ses ambitions. Ses coéquipiers ne cachent pas leur volonté de le retenir : Corentin Tolisso a plaidé pour sa continuité, tandis que Moussa Niakhaté a ironisé en promettant de le « séquestrer ». Le directeur technique Matthieu Louis-Jean, lui, reste lucide : le club sera prêt à réagir en cas de départ.

Buonanotte séduit par le projet lyonnais



En parallèle, l’OL a trouvé un accord avec Facundo Buonanotte, milieu offensif argentin de Brighton (20 ans, 2 sélections). L’ailier droit, en manque de temps de jeu en Premier League, est intéressé par le projet lyonnais et la perspective de disputer la Ligue Europa. Mais les Seagulls privilégient un prêt en Angleterre, freinant pour l’instant son arrivée. Lyon espère encore convaincre.

l’OL et Wolfsburg proches d’un accord pour Saël Kumbedi



L’Olympique Lyonnais et Wolfsburg sont très proches d’un accord pour le transfert de Saël Kumbedi. Le latéral droit de 20 ans pourrait rejoindre la Bundesliga pour une indemnité de 7 M€, assortie de 2 M€ de bonus. Il ne manque désormais que l’aval du joueur, dont la décision est attendue dans les prochaines heures. L’OL avait par ailleurs repoussé une offre de Lille, estimée à 5 M€, jugée insuffisante par les dirigeants. Wolfsburg a donc pris l’avantage sur ce dossier et propose à Kumbedi un contrat bien plus avantageux financièrement Sous contrat jusqu’en 2027 avec Lyon, l’ancien Havrais doit maintenant trancher. En cas d’issue positive, son départ permettrait aux Gones de poursuivre leur mercato avec davantage de marge de manœuvre.