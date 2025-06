Mercato concurrents OM : ça se confirme pour Cherki !

Rayan Cherki, jeune espoir de l’Olympique Lyonnais, est annoncé sur le départ. Après une saison aboutie, le joueur pourrait rejoindre Manchester City dès cet été.

Rayan Cherki pourrait bien quitter l’Olympique Lyonnais pour Manchester City cet été. Selon des informations relayées par Foot Mercato, le jeune milieu de terrain de 21 ans aurait donné son accord au club anglais, sous la direction de Pep Guardiola, après des échanges préalables. Un accord financier avoisinant les 40 millions d’euros pourrait être conclu entre les deux clubs.

Cherki, sous contrat avec l’OL jusqu’en 2026, a été récemment convoqué pour la première fois en équipe de France, à l’occasion du Final Four de la Ligue des nations. Sa saison a été marquée par des performances remarquables, totalisant 12 buts et 20 passes décisives en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Il a été élu meilleur jeune et figure dans l’équipe-type de la Ligue Europa et de la Ligue 1.

Rayan Cherki en route vers Manchester City ?

L’intérêt de Manchester City pour le joueur s’inscrit dans une volonté de renforcer son milieu offensif, suite au départ de Kevin De Bruyne. Cherki figure parmi une liste restreinte aux côtés de talents tels que Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) et Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).

À l’issue de la saison, Cherki s’est montré particulièrement ému lors de ce qui pourrait être son dernier match avec l’OL, contre Angers. Désormais, il se concentre sur sa préparation avec l’équipe de France en vue du Final Four de la Ligue des nations, qui débutera par une demi-finale face à l’Espagne le 5 juin à Stuttgart.

