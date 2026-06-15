Mercato concurrents OM : Ce talent du LOSC fait tourner la tête de l’Europe entière !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Déjà sur la short-list de nombreux clubs européens, le jeune Ayyoub Bouaddi a confirmé, si ce n’est surpassé les attentes placées en lui lors du premier match face au Brésil (1-1). Une performance qui a attiré l’œil de nombreux dirigeants et pourrait rapporter très gros à Lille.

Lille tente tant bien que mal de conserver son joyau. Ayyoub Bouaddi est depuis quelques années et son éclosion au plus haut niveau sur les tablettes de nombreux top clubs européens. Le milieu marocain est un de jeunes joueurs à suivre de près lors de cette Coupe du Monde qui pourrait le voir éclore aux yeux du monde.

Une progression express et un talent unique

Impressionnant de maturité du haut de ses 18 ans. Le milieu du LOSC a débuté sous le maillot lillois en octobre 2023 en Ligue Conférence face à Klaksvik (0-0). Un premier match qui va en amener beaucoup d’autres. De plus en plus convaincant, Bouaddi a progressé avec les saisons et son aisance et sa maturité impressionnent.

Son match face au Real Madrid (victoire 1-0), le jour de ses 17 ans, le révèle à l’Europe. Il impressionne par sa qualité technique et sa prestance, ce qui lui permet de voir de nombreux prétendants toquer à la porte du LOSC.

Malgré plusieurs propositions notamment de la part du PSG, Ayyoub Bouaddi a réalisé une bonne saison avec le LOSC avec notamment une troisième place en Ligue 1 et un huitième de finale en Ligue Europa perdu face à Aston Villa (0-1; 0-2). En décembre il a prolongé son contrat jusqu’en 2029 mais son avenir devrait rapidement s’écrire ailleurs.

Un match face au Brésil époustouflant

Sélectionné avec le Maroc, le milieu de 18 ans a réalisé un énorme match pour l’entrée en lice des Lions de l’Atlas face au Brésil (1-1). Les médias internationaux n’ont eu que des éloges pour le jeune marocain. Une première prometteuse qui pourrait permettre à Lille de récupérer une belle somme au retour de son prodige de la Coupe du Monde.

Après la rencontre face au Brésil où il a été élu homme du match, Bouaddi a relancé les débats autour de son avenir alors qu’il est fortement courtisé, notamment par le PSG. Selon les informations de Foot Mercato, les prétendants devraient se faire plus nombreux.

Liverpool, Paris, Arsenal… les prétendants ne manquent pas

Santi Aouna affirme que des recruteurs de Liverpool étaient en tribunes pour superviser le match XXL du milieu marocain. Sa performance a poussé les dirigeants des Reds à l’ajouter à leur short-list selon le journaliste.

Mais Liverpool est loin d’être le seul club intéressé par la pépite marocaine. Selon Foot Mercato et Santi Aouna, de très nombreux clubs sont sur le dossier comme Paris, Tottenham, Arsenal et bien d’autres.

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Si Bouaddi venait à réaliser une Coupe du Monde sur la lancée de son premier match, le LOSC pourra se frotter les mains à l’idée de récupérer une très belle somme cet été même s’il perdra un élément majeur de son milieu de terrain.

Clarence Maillefaud