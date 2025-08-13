Mercato concurrents OM : Gros coupe de théâtre pour une cible prioritaire de Nice

MERCATO NICE : Mahdi Camara lâche Nice et fonce vers Rennes, le discours d’Habib Beye décisif

Décidément, ce n’est pas la semaine de l’OGC Nice. Après avoir été éliminés en barrage de Ligue des champions par Benfica (deux défaites), les Aiglons se font maintenant chiper l’une de leurs cibles prioritaires du mercato estival : Mahdi Camara. Alors qu’il était annoncé tout proche de l’OGCN, le milieu du Stade Brestois devrait finalement s’engager avec le Stade Rennais, séduit par le projet sportif présenté par Habib Beye.

Nice doublé sur le fil

Ces dernières semaines, les discussions entre Brest, Nice et le joueur semblaient bien avancées. L’ancien Stéphanois, valeur sûre de Ligue 1 depuis plusieurs saisons, était même la priorité de Franck Haise pour renforcer son milieu. Mais selon RMC Sport, Rennes a grillé la politesse aux Aiglons en convainquant Camara de rejoindre la capitale bretonne.

La clé du retournement ? Le discours d’Habib Beye. L’entraîneur rennais a présenté à Camara un projet sportif ambitieux et un rôle central dans son dispositif. Un échange jugé décisif par le joueur, qui a privilégié la perspective sportive à l’offre niçoise.

Un contrat de 4 ans et un transfert à 8 M€

Mahdi Camara, arrivé à Brest en 2022, est désormais à un pas de prolonger son aventure en Bretagne… mais en rouge et noir. Un contrat de quatre ans l’attend, tandis que Rennes et Brest finalisent un accord autour de 8 millions d’euros d’indemnité de transfert.

Le Stade Rennais frappe ainsi un grand coup à trois semaines de la reprise, en s’offrant un milieu expérimenté, capable d’apporter impact, volume de jeu et leadership.

