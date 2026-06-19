Mercato OM : Une nouvelle offre arrive pour Greenwood !

Mason Greenwood est encore un joueur de l’Olympique de Marseille. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’attaquant fait encore partie de l’effectif olympien. Malgré un intérêt poussé de la Roma, le dossier patine mais une nouvelle devrait être proposé au club marseillais.

L’OM doit vendre. Alors que son avenir européen est assuré, le club marseillais doit rapidement vendre d’ici au 23 juin et son audition devant la DNCG. Pour satisfaire les exigences du gendarme financier du football français, la direction olympienne doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros.

Ca s’active autour de l’effectif marseillais

Petit problème, aucune vente n’a encore été réalisée. Il faut donc accélérer et l’Olympique de Marseille mise en grande partie sur le départ de Mason Greenwood pour atteindre, en partie, le montant attendu par la DNCG. D’autres joueurs seraient convoités comme Pierre-Emile Hojbjerg (Atalanta Bergame), Hamed Junior Traoré (Genoa) mais aussi Angel Gomes (Coventry et Hull City).

Le dossier Greenwood est donc celui qui apparaît prioritaire pour les finances de l’OM. Estimé à 55 millions d’euros par Transfermarkt, l’attaquant anglais est la plus grosse valeur marchande du club marseillais.

La Roma et son entraîneur Gian Piero Gasperini sont très intéressés à l’idée de signer le joueur. L’entraîneur italien en a d’ailleurs fait sa priorité. Mais le dossier a longtemps patiné à cause de la tardive nomination du directeur sportif de la Louve et de son besoin de vendre avant d’acheter.

Une première offre de la Roma refusée, une deuxième bientôt proposée

Il y a quelques jours, la Roma a proposé une offre de 40 millions d’euros avec un prêt payant de 5 millions d’euros et une option d’achat de 25 millions d’euros et 10 millions d’euros de bonus. Une formule qui n’a pas du tout convaincu l’Olympique de Marseille.

Greenwood et son entourage seraient enthousiastes à l’idée de rejoindre la capitale italienne et de disputer de nouveau la Ligue des Champions. Un sentiment que partage les Romains. Selon le Corriere dello Sport, en refusant la première offre italienne et en rappelant qu’ils attendent 55 millions d’euros minimum, l’OM a climatisé la Roma.

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La Roma doit vendre avant d’acheter

Le média italien ajoute qu’une nouvelle proposition qui se rapprocherait des exigences marseillaises serait en préparation. L’offre serait aux alentours de 45 millions d’euros alors que Rome ne compte pas payer les 55 millions d’euros attendus par Marseille.

La Gazzetta dello Sport indique une information similaire. Selon le média, la Roma devrait formuler une proposition de 45 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus.

Dans le viseur de l’UEFA, comme l’OM, la Roma doit d’abord vendre avant d’acheter. Le départ de Manu Koné qui pourrait rejoindre Arsenal pourrait rapidement faciliter la finalisation du dossier Greenwood.

Clarence Maillefaud