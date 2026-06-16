Mercato Concurrents OM : L’OL tient son nouvel ailier !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais s’active sur le marché des transferts. Alors que le club rhodanien a perdu Endrick et devrait voir Afonso Moreira lui aussi s’en aller, l’OL aurait trouvé une première recrue offensive.

L’OL est bien parti pour revenir la saison prochaine avec une ligne d’attaque complètement différente. Porté par Endrick, Afonso Moreira et Pavel Sulc notamment, Lyon a déjà vu partir son attaquant brésilien prêté par le Real Madrid. Rachid Ghezzal et Yaremchuk ont, eux aussi, quitté le club.

Un ailier explosif pour succéder à Moreira

Le chantier sur le front de l’attaque s’annonce immense alors que la reprise arrive rapidement pour les Lyonnais avec leurs matchs de barrages en Ligue des Champions débute dès le début du mois d’août.

Les dirigeants lyonnais travaillent donc sur les ventes pour récupérer des sous alors qu’ils doivent trouver 150 millions d’ici juin 2027. Mais aussi sur le recrutement pour renforcer un effectif qui a terminé à une inattendue quatrième place.

L’OL s’active donc sur le marché et notamment pour renforcer une attaque déplumée. Le club lyonnais devrait boucler le transfert de l’ailier du Borussia Dortmund Julien Duranville (20 ans). Explosif, dribbleur et polyvalent, l’ailier belge devrait rejoindre l’OL pour 5.5 millions d’euros selon le journal L’Equipe.

Une belle affaire alors qu’il reste encore deux années de contrat à Duranville. Barré par la concurrence à Dortmund, il a rejoint le FC Bâle en prêt en seconde partie de saison (16 matchs, 2 buts et 1 passe décisive). Selon L’Equipe, le Belge devrait s’engager à Lyon jusqu’en 2031.

Un mercato conditionné par la DNCG

Un recrutement qui vient s’ajouter à l’arrivée du milieu Mads Bidstrup, lui aussi pour cinq années. Mais qui reste conditionné par le passage de l’Olympique Lyonnais devant la DNCG la semaine prochaine.

Des recrues qui feront du bien notamment Duranville qui devrait avoir la lourde de tâche de succéder au Portugais Afonso Moreira, annoncé depuis quelques jours du côté du Bayer Leverkusen. L’Equipe indique même une offre à hauteur de 32 millions d’euros de la part du club allemand.

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Le mercato lyonnais s’anime même si, comme pour l’OM, son avenir demeure flou en attendant son audition devant la DNCG.

Clarence Maillefaud