Mercato concurrents OM : Une ancienne piste de l’OM pourrait filer à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…).L’Olympique Lyonnais est en difficulté financièrement et doit vendre pour 150 millions d’euros d’ici juin 2027 mais la direction lyonnaise s’active sur le marché. Le club rhodanien piste un attaquant qui était sur les tablettes de l’OM l’été dernier.

L’Olympique Lyonnais a surpris cette saison en terminant à la quatrième place de Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont décroché une place en barrages de qualification pour la Ligue des Champions. Un résultat inattendu mais qui pourrait soulager les finances de l’OL.

Une saison surprenante autour de recrues inattendues

Relégué administrativement en Ligue 2 en début de saison, Lyon a été repêché avant de réaliser un exercice surprenant en s’appuyant sur un recrutement audacieux et de bonnes idées. Pavel Sulc a fortement contribué (14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues) ou encore le jeune Afonso Moreira, débauché de la réserve du Sporting Portugal pour 2 millions d’euros et parmi les plus grosses révélations de la saison.

L’Olympique Lyonnais s’est aussi appuyé sur ses leaders comme Corentin Tolisso ou Moussa Niakhaté. Et l’arrivée à l’hiver en prêt d’Endrick a beaucoup apporté à l’équipe de Paulo Fonseca. Mais depuis, le jeune attaquant brésilien a fait son retour au Real Madrid et il ne reste plus que Sulc et Yaremchuk pour occuper le poste de buteur.

Après un intérêt de l’OM, David dans le viseur de Lyon

Pour combler ce manque de leader offensif en tant que pur numéro 9 car Sulc évolue aussi sur le côté, la direction lyonnaise garde un œil sur la situation de Jonathan David. Depuis plusieurs semaines, le nom de l’ancien attaquant du LOSC, arrivé libre à la Juventus revient régulièrement.

En échec à la Juventus, le Canadien, pisté l’été dernier par l’Olympique de Marseille, voit la porte de sortie lui être ouverte par la direction italienne. Estimé à 30 millions d’euros, l’arrivée de David à Lyon paraît au vu de la situation financière du club. Mais selon le journaliste Marco Contero, la Juventus pourrait proposer une solution susceptible de faciliter la signature de l’attaquant à l’OL.

La Juventus souhaite tout de même attendre que se déroule la Coupe du Monde où Jonathan David pourrait briller en cas de bonnes performances avec le Canada. Une hypothèse qui permettrait alors au club turinois d’obtenir de meilleures offres.

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Un sacrifice financier nécessaire pour rejoindre l’OL

Une option privilégiée par la Juventus même si le journaliste italien Marco Contero explique que David pourrait faire l’objet d’un prêt avec option d’achat la saison prochaine. Une option qui serait bien plus profitable à l’Olympique Lyonnais.

Même si l’idée de recruter un attaquant aguerri aux joutes de la Ligue 1 peut séduire, la problématique du salaire entre en compte. Le Canadien touche actuellement un salaire de 900 000 euros par mois en Italie. Une somme que l’OL est en incapacité d’offrir.

Jonathan David devra faire un bel effort financier s’il souhaite rejoindre les bords du Rhône à moins que sa Coupe du Monde attire d’autres prétendants prêts à satisfaire ses exigences salariales.

Clarence Maillefaud