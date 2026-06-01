Mercato concurrents OM : Monaco sort 11M€ pour garder cet élément offensif !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Prêté par le FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison, Ansu Fati va être transféré pour de bon à l’AS Monaco. Une recrue de choix à petit prix pour le club monégasque.

La rumeur grandissait du côté de la Principauté. Après une saison intéressante malgré des blessures, Ansu Fati, ne savait pas si son avenir s’écrirait au FC Barcelone, le club qui l’a prêté ou s’il continuerait l’aventure sur le Rocher à l’AS Monaco. Comme l’a annoncé le journaliste italien Fabrizio Romano, Fati va s’engager officiellement avec Monaco la saison prochaine.

Un espoir de réintégrer le FC Barcelone

Malgré l’envie de réintégrer l’effectif du FC Barcelone, le destin en a décidé autrement selon les informations du Mundo Deportivo. Persuadé de pouvoir se faire une place dans l’équipe d’Hansi Flick, l’Espagnol se voyait comme la doublure de Raphinha. Après une saison convaincante en prêt à l’AS Monaco, il comptait sur son agent, Jorge Mendes, pour forcer son destin. Mais ses espoirs se sont envolés avec l’arrivée pour 80 millions d’euros de l’attaquant de Newcastle, Antony Gordon.

Une recrue qui ne lui laisse plus aucun espoir de trouver une place dans le secteur offensif des Blaugranas. Ce recrutement agressif du FC Barcelone a permis à Ansu Fati de se convaincre que son avenir s’écrira ailleurs et notamment à Monaco.

Une confiance retrouvée à Monaco

Le club monégasque lui a offert sa confiance tout au long de la saison. Il a pu retrouver de la confiance et du temps de jeu. Sur le Rocher, Fati a montré ses qualités et son efficacité. En trente apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit douze buts dont onze en Ligue 1, le classant deuxième meilleur buteur du club avec Balogun (19 buts en 43 matchs).

Convaincu par ses qualités et son apport offensif, l’AS Monaco a décidé de lever l’option d’achat de 11 millions d’euros de l’attaquant espagnol de 23 ans selon Fabrizio Romano. Une somme raisonnable pour un joueur de ce calibre qui a accepté de revoir à la baisse son salaire pour s’engager avec le club monégasque.

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Une belle prise à un prix dérisoire pour l’AS Monaco qui pourrait donner des idées à la direction sportive de l’Olympique de Marseille.

Clarence Maillefaud