Mercato OM : Un joueur du Barça ciblé pour remplacer Greenwood ?

L’OM s’apprête à tourner une page et se prépare à une ère d’austérité avec l’arrivée du nouveau président Stéphane Richard. De nombreux départs devraient avoir lieu comme celui de Mason Greenwood. L’Olympique de Marseille s’active déjà et lorgne une piste déjà explorée l’été dernier.

Annoncé sur le départ, Mason Greenwood devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Un départ qui va laisser un grand vide sur le front de l’attaque. Meilleur élément offensif, Greenwood a montré tout son talent lors de son passage marseillais. Des qualités qui lui ont permis d’être meilleur buteur ex-aequo de Ligue 1 la saison passée mais aussi d’être nommé dans le onze type de la LFP cette année.

Une première piste pour remplacer Greenwood

Malgré les nombreuses ventes attendues cet été, la direction travaille au renouvellement de l’effectif. Et l’attaque, comme d’autres secteurs, pourraient être une belle aire de jeu pour Lorenzi. Car si Paixao devrait rester, le poste de numéro neuf reviendrait toujours à Amine Gouiri s’il reste. La question reste maintenant de savoir qui sera le remplaçant de Mason Greenwood sur le côté droit.

Une première piste mène à l’ailier du FC Barcelone Roony Bardghji. L’international suèdois de vingt ans, qui n’a pas été retenu pour disputer la Coupe du Monde avec son pays, devrait quitter le club blaugrana cet été. Le Barça est en quête de liquidités, comme l’OM. Le joueur souhaiterait être prêté pour avoir une nouvelle chance plus tard. Tandis que le club espagnol privilégierait un transfert assorti d’une option de rachat pour remplir la trésorerie du club.

L’OM face à une féroce concurrence

Déjà convoité par l’OM avant de rejoindre l’été dernier le FC Barcelone, l’Olympique de Marseille doit faire face à une rude concurrence sur le dossier Bardhgji. Selon le média espagnol Sport, le Suèdois, sous contrat jusqu’en 2029 avec Barcelone, serait convoité par plusieurs écuries européennes.

L’Ajax Amsterdam serait le plus chaud sur le dossier. Le club néerlandais est celui qui mettrait le plus la pression pour obtenir le prêt de l’ailier. Les dirigeants de l’Ajax se seraient déjà rendus à Barcelone pour discuter de cette possibilité selon le média Sport. Mais l’entourage de Bardhgji reçoit de nombreuses propositions en plus de l’Ajax. L’OM le surveillerait tout comme Monaco, Porto, Stuttgart mais aussi la Juventus ou les clubs espagnols du Celta Vigo et du Betis Séville.

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Un deal gagnant entre l’OM et Bardghji ?

Selon Sport, un transfert semble impossible mais un prêt sans option d’achat pourrait être envisageable. Le FC Barcelone et Bardhgji souhaitent qu’il dispose de beaucoup de temps de jeu pour continuer sa progression, un critère primordial dans le choix du joueur. Le choix final devrait revenir au Suèdois qui voit ses possibilités s’élargir un peu plus chaque jour.

Après une saison conclue par 28 matchs et quatre buts, le Suédois cherche un club où un fort temps de jeu lui sera promis. Une requête que l’OM pourrait remplir en cas de départ de Mason Greenwood. Bardhgji aurait tout le loisir de jouer sur son côté préférentiel, à droite et de faire parler toutes ses qualités sur les terrains de Ligue 1. Un profil qui apporterait beaucoup de percussion à l’attaque marseillaise.

Reste maintenant à convaincre un joueur habitué à jouer la Ligue des Champions. Peut-être que les contacts avec l’OM, l’été dernier, pourrait faire la différence.

Clarence Maillefaud