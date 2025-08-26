Mercato concurrents OM : Un défenseur central proche du LOSC ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…).Buteur décisif contre Monaco, Olivier Giroud confirme son impact immédiat. En parallèle, le club nordiste accélère pour recruter un défenseur expérimenté avant la fin du mercato.



Pour sa première au stade Pierre-Mauroy, Olivier Giroud a fait chavirer le public lillois. À la 91e minute, l’attaquant français a inscrit l’unique but face à Monaco (1-0), enchaînant un contrôle dos au but suivi d’une frappe en pivot du gauche. Une réalisation qui a libéré tout un stade, malgré un penalty manqué plus tôt dans la rencontre. Avec déjà deux buts en deux matchs, l’ancien international démontre que sa signature libre cet été s’apparente à un véritable coup de maître pour le LOSC.

Djiku dans le viseur

Malgré ce départ parfait, Bruno Genesio continue de réclamer des renforts. Le technicien nordiste souhaite renforcer sa défense et ses couloirs, ainsi qu’ajouter un profil offensif supplémentaire. Selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, Lille aurait transmis une offre à Fenerbahçe pour Alexander Djiku, ancien capitaine de Strasbourg. Le défenseur central ghanéen apporterait expérience et solidité à une arrière-garde encore en construction.

Ambitions affichées



Avec l’efficacité clinique de Giroud et une politique de recrutement ciblée, le LOSC affiche ses ambitions pour cette saison. Les Dogues entendent s’appuyer sur l’impact de leur nouveau numéro 9 et sur des renforts stratégiques pour viser haut en Ligue 1, tout en consolidant leur statut sur la scène européenne.

