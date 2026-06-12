Mercato OM : Marseille espère profiter de la descente de West Ham pour recruter ce solide milieu !

L’OM est impliqué dans de nombreux chantiers entre l’administratif et le sportif. Alors que la direction souhaite rapidement vendre, Grégory Lorenzi se penche aussi sur le recrutement du futur effectif. Le club marseillais ciblerait Mohamadou Kanté. Un dossier qui pourrait profiter à l’OM alors que West Ham doit vendre après sa descente en Championship.

La direction de l’Olympique de Marseille doit avoir la tête qui chauffe avec tous ces dossiers qui s’accumulent. Pour rappel, l’OM est dans l’attente du verdict de l’UEFA pour de précédents manquements qui pourraient lui coûter sa place en Ligue Europa. En attendant, le club olympien doit rapidement vendre pour cinquante à soixante millions d’euros pour répondre aux exigences de l’UEFA.

Un avenir incertains qui n’empêche pas les arrivées

L’OM mise sur ses plus belles valeurs marchandes, à commencer par Mason Greenwood pour atteindre la somme demandée. L’attaquant anglais devrait quitter le club phocéen et rejoindre la Roma. Marseille en attend 50 millions d’euros mais le dossier patine. La Roma temporise en attendant de vendre des joueurs pour rentrer dans les clous de l’UEFA et doit officialiser son nouveau directeur sportif pour soumettre une première offre.

La situation marseillaise est donc floue à plusieurs étages mais cela n’empêche pas Grégory Lorenzi de s’activer au recrutement en vue de la saison prochaine. L’OM a déjà enregistré l’arrivée du jeune défenseur central Sacha Lung en provenance de Strasbourg. La pépite ne devrait cependant pas jouer tout de suite avec le groupe professionnel.

Mohamadou Kanté, un profil solide qui plaît à l’OM

La direction sportive lorgne les bonnes opportunités de marché à cause des faibles moyens disponibles. Un club suscite l’intérêt de Marseille et il s’agit de West Ham. Le club anglais est descendu à l’issue de la saison en Championship et un grand ménage s’annonce au sein de l’équipe londonienne.

Parmi les nombreux éléments disponibles, selon FootMercato l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Mohamadou Kanté. Arrivé en 2024 à West Ham, le milieu défensif français de 20 ans pourrait quitter l’Angleterre.

Deux ans après son arrivée, les Hammers pourraient avoir un bon retour sur investissement pour ce milieu aux 32 matchs toutes compétitions confondues dont 19 avec le groupe pro, 5 buts et 3 passes décisives. Passé par le Paris FC en U19, Kanté a su s’intégrer et monter en puissance en Angleterre.

Une concurrence féroce à travers l’Europe

Au point d’être convoité par de nombreux clubs après la relégation de West Ham en Championship. Selon les informations de Foot Mercato, de très nombreux clubs (“une vingtaine”) européens sont sur les rangs.

L’Olympique de Marseille fait partie de ces équipes qui sont séduites par le profil prometteur du milieu d’1m90. Puissant, Kanté a un gros volume de jeu et une bonne frappe. Un profil qui plaît à l’OM mais pas que. Le club olympien devra faire avec une concurrence accrue.

Selon Foot Mercato des équipes allemandes, autrichiennes, écossaises, anglaises et italiennes sont sur les rangs. La Fiorentina apprécierait particulièrement son profil tout comme l’AS Monaco.

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Un prêt privilégié par l’OM ?

L’avenir incertain et les finances dans le rouge de l’Olympique de Marseille pourraient jouer contre eux dans le dossier de Kanté. Sous contrat jusqu’en 2031, West Ham a fixé le prix du Français à 20 millions d’euros. Une somme qui pourrait grimper avec la concurrence des nombreux clubs sur le dossier.

Selon Foot Mercato, un prêt pourrait aussi être une formule privilégiée par certains clubs en difficultés financières. On pense notamment à l’OM. Reste à savoir si un prêt saura convaincre West Ham tout comme le milieu défensif qui risque d’avoir l’embarras du choix en termes d’offres. La situation toujours aussi floue du club marseillais pourrait jouer contre elle comme en sa faveur en fonction des différents verdicts attendus.

Les prochains jours pourraient lourdement compter pour l’avenir et le futur effectif du club marseillais.

Clarence Maillefaud