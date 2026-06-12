Mercato concurrents OM : Lens mise finalement sur un coach étranger pour remplacer Pierre Sage…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Lens continue de travailler sur la piste de son nouvel entraîneur après le départ de Pierre Sage. Si le profil d’Olivier Pantaloni plaît, la direction sang et or a fait son choix. Il s’agira de l’ancien entraîneur de Francfort, Dino Toppmöller.

Le RC Lens est très sollicité. Après avoir perdu Pierre Sage qui a rejoint récemment Crystal Palace, les Sang et Or voient de nombreux joueurs quitter le navire après une saison époustouflante. Malgré une deuxième place en Ligue 1 et une Coupe de France remportée face à Nice, Adrien Thomasson, Wesley Saïd et Allan Saint-Maximin ont fait leurs valises.

Une piste travaillée en secret

Lens doit faire face à de très nombreuses approches de la part de concurrents avides de s’attacher les services de joueurs prometteurs comme Mamadou Sangaré. Mais la direction lensoise planche aussi sur les arrivées.

Le dossier prioritaire est celui du nouvel entraîneur. Pierre Sage parti, il sera difficile de trouver un technicien aux qualités et résultats similaires. Plusieurs pistes ont souvent été évoquées. On pense notamment au coach du Mans Patrick Videira qui devrait finalement prolonger avec le club promu en Ligue 1. Mais aussi Olivier Pantaloni qui était la cible la plus importante. En fin de contrat à Lorient, le technicien français ne sera finalement pas le successeur de Pierre Sage.

Un coach aux nombreux atouts

En effet, selon Foot Mercato, la direction s’est activée en coulisses pour signer dans le plus grand des secrets sa véritable priorité. Dino Toppmöller devrait être le prochain entraîneur du RC Lens. Le club lensois a laissé grimper la rumeur les associant à Pantaloni pour mieux régler ce dossier pendant le même temps.

Lens réalise une belle pioche qui s’avérait comme une évidence du côté de La Gaillette. Libre de tout contrat depuis son départ de l’Eintracht Francfort en janvier, le technicien de 45 ans a de nombreux atouts.

Parfaitement francophone, Toppmöller est un adepte du 3-4-3. Une philosophie qui convient totalement au jeu lensois et à ses inarrêtables pistons. L’ancien adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich sort d’une expérience intéressante en Allemagne. Il s’est imposé, avec Francfort, comme un numéro un de premier plan.

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Lens fait la différence face à de nombreux concurrents

Lens réalise un beau coup en récupérant un coach pour lequel de nombreux clubs s’étaient renseignés. Foot Mercato indique que Nice s’est positionné mais trop tardivement. Tandis que des écuries européennes étaient aussi sur les rangs comme l’AC Milan, Crystal Palace et des équipes saoudiennes.

La ferveur lensoise, le stade Bollaert et la perspective de jouer la Ligue des Champions auraient fait la différence et convaincu l’Allemand de rejoindre les Sang et Or. Toppmöller devrait signer un contrat de deux ans et son officialisation devrait intervenir la semaine prochaine.

Reste maintenant à retenir un maximum de joueurs et recomposer une équipe compétitive en vue d’une saison palpitante. Les travaux de la direction lensoise ne viennent que de commencer.

Clarence Maillefaud