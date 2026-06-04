Mercato concurrents OM : Ce Lyon doit vendre pour 150M€ ?

Invité de l’émission sur RMC “Rothen S’enflamme”, le directeur sportif de l’OL Mathieu Louis-Jean s’est réjoui de l’amélioration des finances du club mais a confié que de lourds efforts devraient encore être fournis pour respecter les exigences des instances françaises et européennes.

Lyon a réussi à faire énormément avec très peu cette saison. Relégué administrativement avant le début de la saison 2025-26 de Ligue 1, le club rhodanien a surpris tout le monde en terminant à la quatrième place. Une position synonyme de barrages de Ligue des Champions. Avec un mercato astucieux, l’OL a réussi à obtenir de bons résultats avec des joueurs méconnus qui ont éclos au fur et à mesure de la saison comme Afonso Moreira. Mais même si le dernier exercice est une réussite, la direction lyonnaise doit encore faire avec des finances à surveiller.

Une situation financière qui s’améliore

Car il est maintenant tant de se tourner vers le mercato pour l’OL. Invité de Rothen S’enflamme, le directeur sportif de l’OL Mathieu Louis-Jean a d’abord annoncé une avancée favorable auprès des instances depuis l’arrivée de Michele Kang. “Michelle Kang (présidente) et Michael Gerlinger (directeur général) ont fait un grand grand travail sur ce sujet-là. Quand on voit où on était l’année dernière et où on est aujourd’hui, c’est une vraie avancée. Au niveau de l’UEFA, on est dans une position beaucoup plus favorable. C’est une bonne chose.”

Mais même si leur position auprès de l’UEFA s’améliore, Lyon va de nouveau devoir vendre : “Bien sûr qu’on va devoir vendre, on n’a pas le choix. Je ne pense pas qu’il y ait une équipe en France à part le PSG qui ne va pas avoir des besoins de vendre.” Pour rappel, Lyon doit trouver 150 millions d’euros d’ici le 30 juin 2027, dont 87 avant la fin de l’année civile. Des montants qui vont contraindre Mathieu Louis-Jean à vendre “probablement au moins de joueurs, peut-être plus” même si “aucun montant précis” n’a été acté pour ce marché estival.

L’Olympique Lyonnais doit trouver 150 millions d’euros d’ici juin 2027

Lyon et Louis-Jean ont dressé les contours du prochain marché des transferts qui a déjà débuté avec la signature prochaine de l’ailier Kaïl Boudache et l’arrivée probable du milieu Mads Bidstrup. “On l’a travaillé. On a une stratégie. On a planifié. On veut maîtriser ce qu’on veut faire, garder un vrai équilibre et une stratégie dans l’équipe. On va garder le corps de l’équipe. Maintenant, bien sûr qu’on a des objectifs de vente parce qu’on a un contrat et un plan avec l’UEFA et la DNCG.”

L’identité des joueurs qui pourraient quitter l’OL reste encore inconnue comme l’explique le directeur sportif interrogé notamment sur son capitaine Corentin Tolisso : “On a des leaders importants qu’on va vouloir garder. On travaille pour avoir de la stabilité. Corentin Tolisso? Il a fait une grande saison, c’est notre capitaine, on travaille dans cette direction (prolongation), on discute. Je peux peut-être le dire pour lui (qu’il est intransférable). Il rayonne.”

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Un mercato qui s’annonce agité entre l’obligation de vendre et la volonté de garder de hautes ambitions pour la saison prochaine. Une situation qui rappelle le nouveau cycle entamé par l’Olympique de Marseille.

Clarence Maillefaud