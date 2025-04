Mercato Ex OM : Jorge Sampaoli tout proche de signer dans un nouveau club !

MERCATO – Libre depuis son départ du Stade Rennais en février, l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli pourrait rebondir rapidement au Brésil, où il est en négociations avancées avec Santos.

Jorge Sampaoli (65 ans) a quitté le Stade Rennais après seulement trois mois à la tête de l’équipe bretonne. Arrivé en novembre 2022 pour remplacer Julien Stéphan, l’Argentin n’a pas tenu la saison entière et a vu son contrat résilié d’un commun accord le 1er février 2023. Le club rennais a salué l’expérience de Sampaoli, souhaitant une bonne continuation à l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille. Depuis son départ, l’Argentin est resté discret, laissant la place à Habib Beye qui commence à poser son empreinte sur l’équipe.

Lors d’un entretien avec Globoesporte, Sampaoli a livré un témoignage plus critique sur son passage à Rennes. Il a notamment exprimé sa frustration concernant le mercato : « Vous arrivez dans un club en espérant changer les choses, faire des choses importantes. Le propriétaire du club est une personne très importante en France et, franchement, mes attentes en ce qui concerne le mercato n’ont pas été entendues. »

L’ancien coach argentin de l’Olympique de Marseille a ajouté que la direction n’avait pas écouté ses suggestions, notamment en matière de recrutement : « Le directeur sportif a décidé de faire un marché qui n’avait rien à voir avec ce dont nous avions besoin. Nous avons préféré couper les ponts. » Selon lui, cette divergence a rendu la situation intenable : « Je ne pouvais pas représenter une équipe dont je n’avais pas choisi les joueurs au mercato d’hiver. »

Un retour en Brazil ? Sampaoli favori pour remplacer Caixinha à Santos

Libre de tout engagement, Sampaoli pourrait rapidement retrouver un banc. Selon ESPN Brésil, l’entraîneur argentin est en discussions avancées pour prendre les rênes de Santos, un club brésilien. Cette opportunité se présente après le départ de Pedro Caixinha, remercié par la direction du club. Sampaoli, qui avait déjà dirigé Santos entre 2018 et 2019, est désormais le principal candidat pour succéder à Caixinha. Les premières discussions avec les dirigeants du club, dont le président Marcelo Teixeira, ont été positives, bien qu’aucun accord n’ait encore été trouvé.

Les rumeurs avaient initialement évoqué d’autres noms, tels que Tite, Luis Castro ou Dorival Junior, mais les pistes n’ont pas abouti. Finalement, Sampaoli, bien que n’étant pas le plan A, semble désormais être la priorité de Santos. Une nouvelle rencontre entre l’entraîneur et la direction du club est d’ores et déjà prévue, et les deux parties continuent de négocier pour parvenir à un accord.

Si l’accord se concrétise, Sampaoli pourrait retrouver l’une des stars du club, Neymar Jr, une association entre le technicien et l’attaquant brésilien qui suscite déjà l’intérêt des supporters et observateurs. L’issue des négociations pourrait marquer le début d’un nouveau chapitre dans la carrière de l’entraîneur argentin, après une expérience marquée par des hauts et des bas en France.

