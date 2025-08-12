Info Chrono
Mercato Ex OM : Mario Balotelli lâche une déclaration folle : "Je rêve encore de jouer au Real Madrid"
Actu Foot

Mercato Ex OM : Mario Balotelli lâche une déclaration folle : “Je rêve encore de jouer au Real Madrid”

Publié le - Mis à jour le
Mario Balotelli of Marseille and Lamine Kone of Strasbourg during the Ligue 1 match between Racing Club Strasbourg and Olympique de Marseille on April 3, 2019 in Strasbourg, France. (Photo by Sebastien Bozon/Icon Sport)

Mario Balotelli n’a rien perdu de son sens du buzz. Libre depuis son départ du Genoa, l’ancien attaquant de l’OM a confié à La Gazzetta dello Sport qu’il rêve toujours, à 35 ans, de porter un jour le maillot du Real Madrid.

Un rêve qui défie la logique

Pour beaucoup, la page est tournée depuis longtemps, mais pas pour Balotelli. L’Italien assure qu’il a encore “deux ou trois saisons au plus haut niveau” dans les jambes. Ce rêve madrilène, qu’il caresse depuis ses jeunes années, reste intact malgré une carrière en dents de scie et des dernières saisons loin de l’élite européenne.

Le Real a d’autres priorités

Le club madrilène, désormais coaché par Xabi Alonso, prépare la saison 2025-2026 avec Kylian Mbappé en tête d’affiche et un duel Endrick – Gonzalo Garcia pour le rôle de doublure. Miser sur un pari comme Balotelli n’est clairement pas dans les plans, d’autant que les Merengues misent sur la jeunesse et la stabilité.

Sans réelle ouverture de la part du Real, Balotelli cherche encore un dernier défi. Il espère même, un jour, évoluer aux côtés de son frère, joueur à Vado Ligure en quatrième division italienne. Loin du Bernabéu… mais toujours avec l’envie de marquer les esprits.

