Mercato OM : Il explique pourquoi il a choisi Marseille plutôt que l’Arabie Saoudite

Adrien Rabiot a mis fin aux spéculations sur son avenir en affirmant haut et fort son attachement à l’Olympique de Marseille. Libre de tout contrat après son départ de la Juventus Turin, où il a même porté le brassard de capitaine, le milieu international français a pourtant reçu de nombreuses offres, dont certaines venues d’Arabie Saoudite. Mais pour lui, le choix a été évident : poursuivre son aventure sur la Canebière.

Un challenge à la hauteur de ses ambitions

Dans un entretien accordé à La Provence, Rabiot est revenu sur sa première saison à l’OM, marquée par une qualification pour la Ligue des Champions :« Lorsque je suis arrivé à l’OM, c’était un très beau challenge. Il y avait pas mal de choses à reconstruire. Ce n’était pas gagné de se qualifier en C1. Quand on voit ce qu’on a pu faire et ce qui a été amélioré au club, ça force le respect. »Le milieu tricolore met en avant la capacité du club à rivaliser avec des formations disposant de budgets bien supérieurs :« Faire quelque chose de grand avec les moyens du club, c’est un challenge qui me plaît. »

L’Arabie Saoudite ? Hors de question

Interrogé sur les offres venues du Golfe, Rabiot a été catégorique :« Quand je vois des joueurs de 19 ans signer là-bas, pour moi, c’est impensable. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais fait à cet âge-là. »Pour le joueur, la priorité reste de disputer les plus grandes compétitions européennes et de vibrer dans des stades mythiques comme le Vélodrome ou ceux de Ligue des Champions :« Nous ne sommes peut-être pas animés par les mêmes choses. Moi, je veux disputer les plus belles compétitions européennes. »

Un message fort au peuple marseillais

En refusant des offres astronomiques pour rester à Marseille, Adrien Rabiot envoie un signal fort aux supporters olympiens : il est prêt à s’inscrire pleinement dans le projet du club et à relever les défis qui attendent l’OM cette saison, en France comme en Europe.

