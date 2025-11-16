Mercato : N’Golo Kanté bientôt de retour en Ligue 1 ?

Sous contrat avec Al-Ittihad jusqu’en juin 2026, N’Golo Kanté n’exclut pas un retour en Ligue 1 dans les prochains mois. Dans un extrait de l’émission Téléfoot diffusé ce samedi, le milieu de terrain de 34 ans s’est montré ouvert à cette possibilité, relançant les spéculations autour de son avenir.

A lire aussi : OM : le droit de réponse du club marseillais après l’article de L’Équipe sur Mehdi Benatia !

Interrogé sur la suite de sa carrière, le champion du monde 2018 a préféré rester mesuré mais n’a pas fermé la porte à un retour en France. « On est focus sur la saison à Al-Ittihad. On verra ce qui se présente après, mais ce qu’on veut, c’est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. J’espère que ça sera une année complète à tous les niveaux », explique-t-il. À la question d’un éventuel come-back en Ligue 1, Kanté glisse simplement : « On ne sait jamais. »

A lire aussi : Sanction de l’UEFA : l’OM écope d’une lourde amende !

Un retour déjà envisagé l’été dernier

L’été dernier, un premier rapprochement avait eu lieu. Le Paris FC, ambitieux sur le marché des transferts, avait tenté de convaincre l’ancien joueur de Caen. Les discussions avaient même été qualifiées de « très avancées ». Toutefois, les conditions exigées par Al-Ittihad pour libérer son joueur avaient rendu l’opération impossible.

Alors que plusieurs champions du monde 2018 ont récemment fait le choix de revenir en France – Olivier Giroud à Lille, Florian Thauvin à Lens, Paul Pogba à Monaco –, l’avenir de Kanté pourrait suivre la même trajectoire. Reste à savoir si un club de Ligue 1 sera en mesure de répondre aux exigences sportives et financières liées à un tel dossier.