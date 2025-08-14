Mercato OM : Encore deux gros dossiers sur le feu !

À deux semaines de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille continue d’activer plusieurs pistes pour renforcer sa défense. En plus d’un latéral gauche recherché en prêt, le club phocéen vise l’international équatorien Joel Ordoñez pour sa charnière centrale. Mais pour finaliser ces renforts, l’OM doit d’abord vendre.

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à défier Rennes pour l’ouverture de la saison 2025‑2026, l’équipe de Roberto De Zerbi est privée de Facundo Medina. Le nouvel arrière central argentin sera suspendu pour ce premier match en raison d’une accumulation de cartons jaunes lors de la saison précédente avec Lens, ce qui contraint le coach à remanier immédiatement sa charnière centrale. Ainsi, Leonardo Balerdi devrait être aligné aux côtés de CJ Egan‑Riley, qui avait montré de la promesse en étant titularisé en seconde période du match amical contre Aston Villa (3‑1).

Ordóñez et un latéral gauche en prêt pour boucler le mercato ?

Sur le plan du mercato selon l’Equipe, l’OM recherche toujours un latéral gauche, « possiblement en prêt », afin de renforcer ses options dans ce couloir. Parallèlement, le club est très engagé sur le dossier d’un défenseur central axial, avec Joel Ordóñez (21 ans, Club Bruges) en tête de liste. L’international équatorien a donné son accord pour rejoindre Marseille et un contrat est prêt jusqu’en juin 2030, selon plusieurs médias italiens. L’offre marseillaise serait de 30 M€ plus 3 M€ de bonus, mais Bruges réclame jusqu’à 37,5 M€, compliquant les négociations.



Le club doit impérativement « dégraisser » l’effectif afin de libérer des liquidités : plusieurs départs sont à l’étude (dont ceux de Ruben Blanco, Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna) pour équilibrer le budget et permettre à l’OM de finaliser ces deux opérations défensives stratégiques.