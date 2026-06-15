Mercato OM : pourquoi ce conseiller a bloqué l’arrivée de Zidane à Marseille…

Natif de Marseille, Zinédine Zidane n’a jamais porté le maillot de l’Olympique de Marseille. Pourtant, l’association entre le champion du monde 1998 et le club olympien aurait pu voir le jour. Mais un de ses mentors de l’époque l’avait empêché de rejoindre l’OM. Un conseil sur lequel, ce mentor s’est expliqué.

C’est un des plus grands fantasmes des supporters de l’Olympique de Marseille. Et si Zinédine Zidane avait joué à l’OM ? La question reste sans réponse et les spéculations sont nombreuses.

“Je ne voulais pas qu’il aille à l’OM”

Formé à l’AS Cannes avant de passer par Bordeaux et de briller sous les couleurs de la Juventus Turin et du Real Madrid, Zidane n’a jamais porté les couleurs de sa ville natale. Une anomalie pour de nombreux supporters qui se sont émerveillés de sa technique en Italien et en Espagne.

Zidane n’a jamais joué pour l’OM mais il aurait pu y signer lorsqu’il était jeune. Un de ses premiers entraîneurs et mentors Alain Lepeu l’a empêché de rejoindre le club marseillais en le poussant à rejoindre Cannes notamment. Une décision qu’il a expliqué à BFM Marseille. “Pourquoi je dis à l’AS Cannes de le prendre vite ? Je ne voulais pas qu’il aille à l’OM. Pourquoi ? Parce que, un, l’OM n’a jamais été un club formateur et encore moins à cette époque-là, deux, s’il va à l’OM, je l’envois faire un essai à l’OM, ils l’auraient pris comme Cannes l’a pris, mais ça aurait été invivable pour lui, pour ses parents.”

“Jamais il n’aurait fait la carrière qu’il a faite en rejoignant l’OM”

Pour Lepeu, Zidane n’aurait jamais eu cette carrière à Marseille qu’il ne voyait pas comme un bon tremplin pour la suite de la carrière du champion du monde 1998 : “Je pense qu’il n’aurait pas réussi à Marseille ? Ah non ! Jamais il n’aurait fait la carrière qu’il a faite. Je peux vous l’assurer.”

L’argument du mentor de Zinédine Zidane repose sur les perspectives d’évolutions que proposaient l’OM à l’époque mais que l’on retrouve encore aujourd’hui : “ L’OM n’est pas un club formateur, la famille Zidane qui habite la Castellane aurait été un peu embêtée quand il aurait joué et trois, n’oublions jamais, qu’en 1986, Tapie arrive. Jusqu’en 93, tous les ans, il en virait 6 ou 7 et il en prenait 6 ou 7 meilleurs. Ce qui fait que Zidane, jamais il n’aurait percé. Avec certitude. Jamais il n’aurait réussi à l’OM.”

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Des arguments qui pourront laisser des regrets aux supporters marseillais. Mais un choix qui semble lui avoir donné raison.

Clarence Maillefaud