Mercato OM : Saliba raconte les coulisses de son prêt à l’OM

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Écarté des plans d’Arsenal à l’été 2021, William Saliba se retrouve à un tournant de sa carrière. Poussé vers un prêt par le club londonien, le défenseur central décide de rejoindre l’OM malgré un contexte agité. Un pari qui va porter ses fruits sous Sampaoli. Il s’est exprimé sur cette expérience marseillaise il y a quelques jours.

William Saliba est aujourd’hui un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Titulaire indiscutable en équipe de France et avec Arsenal, club avec lequel il a été sacré champion d’Angleterre cette saison, Saliba n’a pas eu un parcours simple.

“J’étais à deux doigts d’aller à Lille”

Avant d’atteindre les sommets, il a dû patienter et progresser ailleurs. A l’été 2021, William Saliba se voit notifier qu’il n’entre pas dans les plans du club anglais. Après plusieurs prêts successifs, le défenseur français doit trouver une nouvelle destination.

Dans un entretien accordé à France Football, l’international français (34 sélections) révèle qu’Arsenal voulait le voir partir en Premier League, avec Newcastle et Crystal Palace qui étaient très intéressés. Une perspective qui ne séduisait pas Saliba : “Ils ne m’ont même pas dit de revenir en présaison. Ils m’ont dit de trouver un club en prêt. Arsenal voulait que j’aille à Newcastle ou Crystal Palace, mais moi, je ne voulais pas”, raconte-t-il.

Alors que l’Angleterre ne le tente pas plus que cela, deux options en France s’offrent à lui : Lille et l’Olympique de Marseille. Le défenseur central d’Arsenal explore les deux possibilités et choisit l’OM alors que l’option lilloise a capoté : “J’étais à deux doigts d’aller à Lille, mais il y a eu un problème financier.”

“Marseille, si tu vas là-bas et fait une bonne saison, c’est l’équipe de France”

Saliba se tourne vers l’OM et se retrouve dans un club qui sort d’une période agitée, marquée par les événements survenus à la Commanderie. Malgré cet incident vieux de quelques mois, le Français et sa famille voient l’Olympique de Marseille comme une formidable opportunité. “ Marseille, c’est un grand club, mais ça fait peur. C’était la saison où c’était un peu le bordel, où les supporters étaient allés à la Commanderie. Mais avec mon agent, on s’est dit : Marseille, si tu vas là-bas et que tu fais une bonne saison, c’est l’équipe de France et ça peut aller très vite.”

Le discours de Jorge Sampaoli fini de le convaincre : “Jorge Sampaoli me voulait à fond. Je suis parti à Marseille et c’est allé super vite. J’ai joué quasiment tous les matches. Ma cote est remontée, je commençais à reprendre du plaisir.”

“Marseille, j’ai vraiment kiffé”

Dès son arrivée, Saliba s’impose comme un titulaire indiscutable dans le système de Jorge Sampaoli. Il retrouve du temps de jeu, de la confiance et surtout du plaisir. Une saison pleine qui lui permet d’attirer les radars de l’équipe de France : “En mars, j’ai commencé mes premières sélections en équipe de France. Ç’a été une année incroyable.”

Récompensé pour ses belles prestations sous le maillot marseillais. Saliba conserve un très bon souvenir de son expérience olympique : “Marseille, franchement, j’ai vraiment kiffé. Les supporters, le club, les coéquipiers… Le foot, c’est comme ça : tu repars en bas, ce n’est pas grave. Accroche-toi. Si tu fais bien les choses, tu vas retourner en haut.”

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Arrivé à l’OM après deux saisons compliquées, son passage marseillais l’a relancé et permis de retrouver les Bleus. Devenu un des meilleurs à son poste, son passage marseillais aura aussi marqué bon nombre de supporters.

Clarence Maillefaud