Une légende de l’OM dans le staff de Zidane pour diriger la France ?

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Très probable futur sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane aurait déjà commencé à s’activer pour composer son futur staff. La légende des Bleus pense notamment à un ancien champion du monde 98.

Les Bleus sont aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du Monde. Une compétition entamée par le bon bout avec deux victoires inaugurales face au Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0). Tout se passait parfaitement dans le groupe français jusqu’à l’annonce du décès de la mère de Didier Deschamps.

Zidane présent aux USA pour assister aux matchs de son fils

Endeuillé le sélectionneur va rentrer en France et laissera Guy Stéphan assurer l’intérim ces prochains jours lors du dernier match de poule face à la Norvège. En coulisses, la vie continue et le président Philippe Diallo suit la compétition en pensant peut-être déjà au successeur de Deschamps.

Sans surprise, il devrait s’agir de Zinédine Zidane qui fait office de grand favori. Le champion du monde 1998 et triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid en tant qu’entraîneur est d’ailleurs aux USA.

Zidane s’est notamment rendu au match entre l’Argentine et l’Algérie où son fils, Luca Zidane, était titulaire dans les cages des Fennecs (0-3). Selon Foot Mercato, l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus se serait montré actif en coulisses la semaine passée.

Un staff qui pourrait s’étoffer avec un autre champion du monde 98

En plus d’assister à des matchs du Mondial, il serait déjà en train d’élaborer les contours de son futur staff avec une idée claire selon Foot Mercato : tourner la page Deschamps. Les hommes forts du sélectionneur champion du monde en 1998 et 2018 ne devraient pas être reconduits.

L’Equipe indique que pour remplacer Franck Raviot, Zinédine Zidane penserait à un ancien coéquipier. Il s’agirait de Fabien Barthez. Un autre champion du monde 98 que l’on ne présente plus. Révélé sous le maillot de l’Olympique de Marseille, le gardien de 54 ans a remporté la Ligue des Champions avec l’OM en 1993 avant de jouer pour Monaco et Manchester United. Un parcours tout aussi impressionnant en équipe de France avec une victoire en Coupe du Monde 1998, l’Euro 2000 et une défaite en finale du Mondial 2006.

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Barthez serait séduit par la proposition

Très proche de Zidane, Barthez aurait échangé ces dernières semaines avec son ancien coéquipier concernant cette opportunité. Courtisé par Laurent Blanc il y a près de 15 ans, Barthez serait cette fois-ci intéressé à l’idée d’intégrer le staff tricolore selon L’Equipe.

Du côté de la fédération, le dossier de la succession de Deschamps est géré dans la plus grande discrétion alors que le sélectionneur entame son dernier grand tournoi avec les Bleus. La FFF se montrerait confiante quant à l’arrivée de Barthez selon le journal L’Equipe. Les discussions pourront peut-être s’accélérer une fois le Mondial terminé.

Clarence Maillefaud