OL: Une offre indécente du Bayern pour Malick Fofana !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Face à des besoins financiers urgents, l’Olympique Lyonnais doit vendre pour environ 40 millions d’euros cet été. Le Bayern Munich a proposé un simple prêt pour Malick Fofana, sans option d’achat, une offre jugée insultante par Lyon, qui exige un transfert permanent à au moins 40 M€. Les discussions restent tendues dans cette période critique du mercato.

Selon Le Progrès, le Bayern Munich a formulé une proposition étonnante pour Malick Fofana : un prêt pur et simple, sans clause d’achat à terme. Une offre immédiatement rejetée par l’OL, qui considère qu’un tel accord serait inutile sur le plan sportif et financier dans un marché très tendu. Lyon préfère privilégier une vente directe, à hauteur de sa valeur estimée.

40 millions : le prix fixé par Lyon

Dans ce contexte où le club doit renflouer les comptes rapidement, Lyon attend une offre à au moins 40 millions d’euros pour son ailier belge de 20 ans. Le club fait de Fofana un enjeu économique majeur pour atteindre ses objectifs financiers d’ici la clôture du mercato estival .Cette exigence ferme reflète la stratégie du club pour ne pas brader ses jeunes talents, même sous pression budgétaire.

Fofana n’érait qu’un plan B

D’après Bavarian Football Works, le Bayern Munich avait identifié Fofana comme une option de secours si l’acquisition de Luis Díaz échouait…

Un avenir incertain mais surveillé de près

Malgré la pression, Lyon garde un certain contrôle sur le dossier. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2028, semble privilégier un projet sportif en Ligue des Champions avant tout ; des clubs comme Arsenal ou Liverpool sont également mentionnés parmi les potentiels prétendants. Pour l’heure, une vente n’est pas exclue, mais devra correspondre aux exigences financières du club.

Le dossier Malick Fofana illustre les tensions d’un mercato où l’OL doit trouver des solutions rapides sans brader ses jeunes talents. Le prêt proposé par le Bayern a été jugé indigne par Lyon, qui reste ferme : pas de départ sans 40 millions d’euros minimum. Le jeune ailier garde une valeur élevée, tandis que des discutions sont attendues jusqu’aux heures finales du mercato.

