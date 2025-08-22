Info Chrono
Mercato OM : Edon Zhegrova a tranché !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’annonçait encore plus animé après le départ de Jonathan Rowe vers Bologne. Pour renforcer son secteur offensif, l’OM s’était tourné vers Edon Zhegrova, l’ailier du LOSC, dont le contrat arrive à échéance en juin 2026. Mais selon les informations de Tuttosport, l’international kosovar a d’ores et déjà fixé ses priorités : il souhaite rejoindre la Juventus Turin.

 

Toujours d’après le média italien, un accord contractuel existe déjà entre Zhegrova et la Vieille Dame. Le joueur de 25 ans aurait accepté un salaire estimé à 2,5 millions d’euros par an jusqu’en 2030. Une donnée qui complique sérieusement les plans de l’OM, alors que le club phocéen voyait en lui un renfort idéal après le départ de Rowe et la volonté de donner davantage d’options offensives à Roberto De Zerbi.

 

Zhegrova veut rejoindre la Juve !

 

 

Le transfert n’est toutefois pas encore bouclé. Le LOSC, qui ne serait pas opposé à une vente de son attaquant, attend une offre comprise entre 18 et 20 millions d’euros. Mais la clé du dossier se trouve en Espagne : l’arrivée de Zhegrova à Turin dépendrait du départ de Nico Gonzalez vers l’Atlético de Madrid. En cas de transfert de l’Argentin, la Juventus pourrait activer le dossier et finaliser l’opération.

 

Côté marseillais, l’échec de cette piste serait un nouveau revers dans un mercato déjà compliqué. Après avoir manqué Jonathan Rowe, parti à Bologne, l’OM espérait frapper fort en s’offrant l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison, auteur de performances remarquées avec Lille.

 

Pour l’heure, l’OM reste en retrait, alors que Zhegrova n’envisage pas de signer à Marseille. Si le joueur privilégie la Juventus, le club olympien devra rapidement explorer d’autres pistes offensives pour ne pas se retrouver affaibli à l’approche de la reprise.

