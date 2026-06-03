Mercato concurrents OM : Lille réclame un prix extraordinaire pour une de ses pépites !

Qualifié pour la Ligue des champions au terme d’une saison conclue à la troisième place, Lille voit plusieurs de ses joueurs susciter les convoitises. C’est notamment le cas de son milieu marocain Ayyoub Bouaddi. Mais il faudra débourser une sacrée somme pour convaincre son président, Olivier Létang.

Le LOSC est habitué à très bien vendre et à réaliser de belles plus-values. Rien que l’été dernier, le club nordiste a récupéré un beau pactole en cédant notamment Lucas Chevalier au PSG pour 40 millions d’euros, Bafodé Diakité à Bournemouth pour 35 millions d’euros, ou encore Edon Zhegrova à la Juventus pour 15,5 millions d’euros. Et l’été lillois pourrait une nouvelle fois s’annoncer très lucratif.

Un prodige aux nombreux prétendants depuis plusieurs saisons

Après une saison terminée à la troisième place, synonyme de qualification en Ligue des champions, le club nordiste voit arriver de nouvelles offres pour plusieurs de ses joueurs, dont le prometteur milieu de terrain Ayyoub Bouaddi.

Auteur d’une belle saison, le milieu marocain, qui disputera la Coupe du monde cet été, est l’un des joueurs les plus susceptibles de quitter le LOSC lors du mercato estival. À seulement 18 ans, il attire depuis plusieurs saisons les convoitises de clubs de Premier League, mais également du Paris Saint-Germain.

Invité dans l’émission After Foot sur RMC, le président lillois Olivier Létang a tenu à rappeler que l’international marocain avait récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029 avec Lille.

La promesse de temps de jeu et de Ligue des Champions pour le retenir

Logiquement, Létang espère retenir le plus longtemps possible le jeune crack. La qualification acquise en fin de saison avec Bruno Genesio est notamment un argument du président pour tenter de convaincre Bouaddi de rester au LOSC tout comme l’assurance d’un temps de jeu conséquent. “Il a 18 ans et où est-ce qu’il a la certitude d’être titulaire dans une équipe qui joue la Ligue des Champions ? A part au LOSC, il n’y en a pas beaucoup. Donc pour lui, son développement et sa carrière…” Une logique sportive qui a montré ses fruits sur le long terme depuis quelques saisons et qui a fait franchir de nombreux paliers à plusieurs de leurs joueurs dont Bouaddi.

Malgré le long été qui s’annonce pour le président qui devra batailler fort pour retenir son milieu marocain mais aussi d’autres jeunes joueurs comme Fernandez-Pardo, Létang s’est voulu serein quant à la question de la présence de Bouaddi au club l’année prochaine. “On en parlera avec Ayyoub. Pour être sincère, ça avait aussi été l’objet de nos discussions. On a des échanges très, très, très réguliers avec Ayyoub. L’idée pour nous, c’est de le conserver.” En clair, le jeune joueur de 18 ans n’est pas à vendre ou en tout cas pas à n’importe quel prix.

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Un chèque historique pour s’attacher ses services

Relancé dans l’émission de RMC sur un départ pour 50 millions, le président lillois a tranché : “Non, ce n’est pas suffisant. Si quelque chose arrive avec un montant extraordinaire, les mots sont galvaudés donc extraordinaire ça veut dire beaucoup d’argent. Quand je dis extraordinaire c’est quelque chose d’extraordinaire. Là on est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub.”

Le prix de Bouaddi n’a pas été annoncé publiquement mais on comprend qu’il faudra présenter une offre historique pour convaincre le LOSC de le laisser partir. De son côté, Ayyoub Bouaddi va disputer sa première Coupe du Monde avec le Maroc. L’occasion d’exposer son talent à la planète entière et à de nombreux clubs qui pourraient faire monter les enchères. Jusqu’à faire céder Létang ? Rien n’est moins sûr.

Clarence Maillefaud