OM : L’avenir européen incertain pourrait ralentir l’arrivée du nouvel entraîneur…

Même si Habib Beye est encore sur le banc de l’Olympique de Marseille, la nouvelle direction continue de chercher son successeur. Les pistes Galtier et Genesio ont toujours les faveurs du board mais l’avenir incertain de l’OM, notamment en Europe, pourrait ralentir leur arrivée.

La quête du nouveau coach de l’Olympique de Marseille fait couler beaucoup d’encre et fait beaucoup parler depuis quelques jours. Après la nomination officielle de Grégory Lorenzi et l’entrée en fonction, dans un mois, du nouveau président Stéphane Richard, l’OM a de nombreux dossiers à traiter pour l’avenir du club. Celui du prochain entraîneur en est un.

La quête du coach, une priorité pour la direction

Chantier prioritaire de Grégory Lorenzi, la nomination du successeur d’Habib Beye, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, patine malgré plusieurs noms qui reviennent avec insistance. La piste Sergio Conceiçao, qui a quitté hier le club saoudien d’Al-Ittihad, semble s’être évanouie. Il reste celles qui mènent à Bruno Genesio et à Christophe Galtier.

Les deux hommes présentent un profil qui remplit les cases du profil type recherché par la nouvelle direction. Français, expérimenté, connaisseur du championnat de France. Des qualités et compétences qui séduisent le président Stéphane Richard qui a manqué la projection du film “La révolution Tapie” hier pour se concentrer sur l’avancement de la recherche du nouvel entraîneur.

Galtier et Genesio, les deux pistes prioritaires

Mais plusieurs obstacles semblent freiner l’arrivée de Genesio et/ou de Galtier. Selon La Provence, l’option Galtier représente un coût que l’OM peut difficilement se permettre au vu de ses finances. Encore sous contrat avec le club saoudien de NEOM, l’Olympique de Marseille devra racheter la dernière année de contrat de Christophe Galtier, s’il veut s’attacher ses services. Pas une mince affaire quand on sait que les comptes sont dans le rouge côté olympien.

La piste Genesio peut donc représenter une opportunité financière après son départ de Lille. Le technicien français aurait déjà de nombreux partisans au sein du club marseillais et même au sein du vestiaire où plusieurs joueurs verraient d’un bon œil son arrivée. Son arrivée serait donc très bien vue mais, selon La Provence, “Genesio ne serait pas, non plus, sur une autoroute direction Marseille.”

Un avenir incertain et des sanctions qui freinent l’arrivée du prochain coach

Des tergiversations qui peuvent notamment s’expliquer par les finances dans le rouge de l’OM mais aussi par les différentes sanctions qui planent sur le club. En effet, dès aujourd’hui, l’Olympique de Marseille va passer une première audition devant les instances du football. Le club marseillais va débuter aujourd’hui par un entretien avec l’UEFA qui va examiner les comptes en chute libre de l’OM.

Pour rappel, le club détenu par Frank McCourt accuse des pertes records. Alors que l’OM s’était engagé auprès de l’instance européenne à obtenir un déficit qui n’excède pas les 60 millions d’euros, le club a cumulé 156.8 millions d’euros de pertes. Les sanctions pourraient être lourdes.

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Selon La Provence, autour de la Commanderie, la crainte d’une exclusion de la Ligue Europa serait prise au sérieux. Tout comme un possible encadrement de la masse salariale qui pourrait être ordonnée par la DNCG en France.

Autant de craintes et de perspectives négatives qui pourraient ralentir l’arrivée du prochain entraîneur, qu’il s’agisse de Genesio, de Galtier ou de quelqu’un d’autre.

Clarence Maillefaud