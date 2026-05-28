Vente OM : L’OM parmi les clubs les mieux valorisés du monde…

Chaque année, en mai, l’institut Benchmark dévoile la liste des trente-deux clubs les plus valorisés du monde. Comme l’année précédente, l’OM fait toujours partie de cette élite.

Les comptes ont beau être dans le rouge et la cure d’austérité a beau être annoncée, l’OM reste parmi les clubs les mieux valorisés au monde. Loin derrière le Paris Saint-Germain, huitième, l’Olympique de Marseille se trouve en fin de classement. Le club marseillais perd une position par rapport à l’année dernière et se retrouve à la vingt-quatrième place avec une valorisation estimée à 667 millions d’euros.

L’OM loin derrière Paris mais devant Lille et Lyon

Dans un classement dominé par les clubs anglais avec neuf équipes représentées, la France présente trois clubs. Le PSG se classe huitième avec un total de 4.525 milliard d’euros, l’OM est loin derrière mais devance Lille, dernier du classement (509M€). De son côté, l’Olympique Lyonnais a chuté du classement et n’apparaît pas dans celui de cette année, contrairement à la saison dernière.

L’Espagne en maître

Malgré leur grand nombre (neuf), les clubs anglais ne peuvent rien face à la suprématie exercée par les deux mastodontes que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Le club merengue est ,une nouvelle fois, en tête avec 7.725 milliards d’euros. Une valorisation record avec une évolution positive de 23% sur un an. De son côté, Barcelone, qui n’avait plus atteint cette position depuis 2022, a profité d’une hausse de 33% pour se hisser à cette position avec un total de 5.918 milliards d’euros. Manchester City complète le podium suivi d’Arsenal, du Bayern Munich, de Liverpool, du PSG, de Tottenham et de Chelsea.

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Les grands perdants sont les Italiens, éjectés du top dix. Le premier club étant l’Inter en douzième position. A noter l’entrée dans ce classement de Newcastle, Galatasaray, Feyenoord et Lille.

Malgré les crises internes et les résultats décevants, l’Olympique de Marseille parvient quand même à se valoriser.

Clarence Maillefaud