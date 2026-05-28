Ex OM : Un rebond surprenant pour Gignac ?

Devenu une légende au Mexique avec les Tigres de Monterrey, l’ancien attaquant marseillais André-Pierre Gignac quitte le Mexique. Il prend la direction des Etats-Unis où il devrait retrouver Antoine Griezmann.

Toutes les histoires, même les plus belles, ont une fin. Onze ans après son arrivée aux Tigres de Monterrey en provenance de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac va quitter le club mexicain.

Une page se tourne pour un joueur devenue légendaire au Mexique

Même s’il lui reste encore une finale de Ligue des Champions de la CONCACAF face à Toluca à disputer, l’ancien joueur de l’OM va voir son avenir s’écrire ailleurs. Fin avril, déjà, les supporters du club de Monterrey lui avaient offert un magnifique hommage à l’occasion de son dernier match de championnat.

Arrivé en 2015, Gignac est devenu une véritable légende au Mexique. Il a marqué l’histoire du club en inscrivant plus de 220 buts en 444 matchs. Il pourrait conclure son passage de la plus belle des manières en remportant cette finale de Ligue des Champions ce dimanche.

Des sollicitations en France mais un avenir aux USA

A 40 ans, après avoir traversé les pelouses de Ligue 1 avec l’OM et Toulouse et celle de la Liga MX, le natif de Martigues souhaite continuer à jouer. Selon le média mexicain Multimedios et confirmé par d’autres, l’attaquant international français (36 sélections), devrait poursuivre son aventure aux Etats-Unis avec Orlando City où il retrouverait un coéquipier en équipe de France, Antoine Griezmann. Une attaque 100% française qui pourrait faire des dégâts en MLS.

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Selon les médias mexicains, Gignac aurait été sollicité par plusieurs clubs français, d’autres clubs de MLS et de Liga MX (Mexique). Mais l’attaquant a opté pour la Floride et Orlando. Une grande page se tourne pour Gignac et les Tigres. Aux côtés de Griezmann, il tentera d’aider Orlando City à retrouver des couleurs. Le club floridien pointe actuellement à une pauvre douzième place de la conférence est de MLS.

Clarence Maillefaud