🔵⚪ MERCATO OM : L’OM repousse une offre de plus de 8M€ pour un de ses lofters

Alors que l’avenir d’Azzedine Ounahi reste incertain à l’Olympique de Marseille, le Panathinaïkos continue de pousser pour rapatrier l’international marocain. Mais selon les informations de La Provence, la dernière tentative du club grec n’a pas convaincu la direction phocéenne.

Le Panathinaïkos a transmis une offre comprenant un montant initial de 5 millions d’euros, accompagné de 3 millions supplémentaires à verser la saison prochaine, ainsi que 15 % sur une éventuelle plus-value lors d’une revente future. Une formule qui n’a pas été jugée satisfaisante par l’OM, qui espère récupérer environ 12 millions d’euros pour le milieu marocain.

A lire aussi : Mercato OM : Premier contrat pro pour un jeune talent du centre de formation

Une proposition jugée insuffisante

Revenu à Marseille cet été après une saison en prêt au Panathinaïkos, où il a été élu joueur de la saison par les supporters, Ounahi est aujourd’hui placé dans le “loft” du club, en attente d’un nouveau départ. Bien que courtisé, aucune offre n’a jusqu’ici répondu aux attentes de l’OM.

La situation reste donc en suspens, et un retour du joueur à Athènes n’est pas totalement exclu. Le Panathinaïkos pourrait revenir à la charge dans les jours à venir, mais il faudra rehausser la proposition pour espérer convaincre les dirigeants marseillais.

A lire aussi : Ex OM : Blessure, Bagarre générale…soirée cauchemar pour Pau Lopez !