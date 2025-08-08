🔵⚪ Mercato OM : nouvelle offensive pour Bennacer… !

Revenu à Milan après un prêt mitigé à l’OM lors de la seconde partie de saison dernière, Ismaël Bennacer reste dans le viseur marseillais. Malgré une nouvelle offre pour un prêt, l’AC Milan a encore dit non.

À trois semaines de la clôture du mercato estival, l’Olympique de Marseille garde l’international algérien tout en haut de sa short-list. Roberto De Zerbi, qui réclame encore deux à trois renforts, considère Bennacer comme une pièce idéale pour son entrejeu.

A lire aussi : Mercato OM : le coup de froid d’Olivier Létang qui menace le transfert de Zhegrova

Un précédent prêt qui laisse un goût d’inachevé

Arrivé à Marseille en janvier dernier, Bennacer n’a pas réussi à retrouver son meilleur niveau, perturbé par le manque de rythme et et quelques pépins physiques. L’OM, qui disposait d’une option d’achat jugée trop élevée, avait alors choisi de ne pas l’activer, préférant envisager un retour sous forme de prêt pour cette saison.

Selon les informations du 10Sport, c’est dans cette optique que le club phocéen a récemment transmis une nouvelle offre de prêt à l’AC Milan. Si les détails n’ont pas filtré, les Rossoneri l’ont refusée, laissant planer l’incertitude sur l’avenir du milieu de 26 ans.

L’OM face à la concurrence étrangère

Bennacer, qui reste un joueur coté sur le marché, dispose aussi d’opportunités à l’étranger. Al-Ittihad (Arabie Saoudite) s’est notamment positionné, mais aucun accord n’a été trouvé pour l’instant.

Marseille, bien décidé à convaincre Milan, devrait revenir à la charge. Mais le temps joue contre lui : chaque semaine rapproche un peu plus la fermeture du marché et accroît le risque de voir Bennacer filer ailleurs.

A lire aussi : Mercato OM : Un concurrent de Premiere League pour Amine Adli